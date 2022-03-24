政壇諸事町︱社福界聯合抗疫大行動　管浩鳴、陳智思獻唱主題曲

新冠肺炎疫情持續兩年多，近日出現多首打氣歌曲，為社會注入正能量！社福界明天（25日）舉辦「抗疫物資集中派發日」活動，原來也有「主題曲」，更由立法會議員管浩鳴、行政會議召集人陳思智領唱。



第五波新冠肺炎疫情持續，基層受到很大影響。社福界明天舉行聯合抗疫大行動，聚焦住在劏房家庭、獨居長者和其他有需要人士，派發防疫物資包。活動由人大常委譚耀宗任總顧問，管浩鳴任總召集人，狄志遠任副總召集人，社福界選委朱麗玲為秘書長，副秘書長包括黃萬成、蔡海偉、余秀珠、伍杏修以及施麗珊等。

改編自許冠傑《同舟共濟》

近期出現不少抗疫打氣歌曲，其中醫護界製作了歌曲《不要放棄Never Give Up》，有港大醫學院院長梁卓偉獻唱。至於社福界聯合抗疫大行動亦有主題曲，名為《互勉同行》，是改編自「歌神」許冠傑的《同舟共濟》。

《互勉同行》演唱者眾多，除了管浩鳴、陳智思和狄志遠，還包括大行動顧問邱浩波、秘書長朱麗玲，以及香港傷殘青年協會理事會主席吳家榮、青協副總幹事陳文浩、無國界社工會長蟻星略等。歌詞主要是鼓勵市民做好本份，無懼困難齊心抗疫。