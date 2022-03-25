社福界落區遇司機大罵：從無收過物資　狄志遠盼宣洩後心理有改善

第五波疫情持續，各界積極動員抗疫，當中社福界今日（25日）舉行聯合抗疫大行動，向劏房家庭及獨居長者派發愛心禮包。勞工及福利局副局長何啟明、選委界立法會議員管浩鳴，以及自稱非建制派、新思維立法會議員狄思維等人親自派發物資。



管浩鳴表示，今次與狄志遠發起抗疫大行動，已有200多個機構參與，希望活動能夠支援劏房戶及獨居老人，未來將於港九新界各區派發抗疫包。他提到，疫情下最辛苦的是基層家庭，接下來會有一連串支援活動，4月將會公布。



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大行動秘書長朱麗玲稱，將於36個服務點派發抗疫包，派發時會向劏房家庭介紹臨時失業援助，並會派發心靈諮詢熱線的資料。

貨車司機反映有需要市民沒獲物資

抗疫包內除了N95等多款口罩，也有面罩及快速測試套裝。狄志遠前往深水埗劏房派發防疫包期間則遇上小插曲，一個貨櫃車司機停車大罵，質疑派發行動並非為了幫助有需要市民。該名司機稱自己每日運送緊急物資，經常來往疫區，也居於公屋，但從來沒有收到任何物資；又稱有居於啟晴邨的朋友遭圍封強檢，至今未收到任何物資。

狄志遠上前調停，稱會在各區派發物資，亦會幫他反映意見。他事後指，在社區上經常聽到這類聲音，反映市民對政府信任度不足，作為社工，希望該名市民宣洩情緒後，心理狀態有所改善。