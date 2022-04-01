立法會選舉開支出爐　李慧琼花242萬冠全港　一民主派吸金力驚人

立法會選舉去年12月舉行，《香港01》查閱各候選人選舉開支，其中在10區地區直選，參選九龍中的民建聯主席李慧琼選舉開支冠絕所有參選人，花約242萬元，其次是同區當選的楊永杰，開支近230萬元。選舉開支最少的是自稱非建制派的新界北曾麗文、港島東方龍飛，分別用了近50萬元及72萬元。

在無黨派的地區直選參選人中，「吸金力」最強的是新界西南候選人、報稱獨立民主派的劉卓裕，他收到來自英屬處女群島註冊公司「Vital Fountain Limited」合共170萬元現金捐款。



譚香文選舉開支少當選者一半

根據選舉規例，10區地方直選的選舉開支最高限額略有不同，其中九龍中選區為310萬元。資料顯示，李慧琼申報的選舉開支接近242萬元，冠絕各區候選人，全數來自民建聯捐贈，當中超過164萬元用於選舉廣告開支，包括在報章、小巴車身、myTV SUPER及社交網站的廣告等。同區的楊永杰則花上逾184萬元作選舉廣告，二人最終齊齊當選。當區唯一非建制派候選人譚香文，總選舉開支僅約110萬元，當中約24萬元用作選舉廣告。

在競爭最激烈的九龍東選區，有5名參選人，開支最多的是成功當選的民建聯顏汶羽，落選的中醫師李嘉欣，二人總選舉開支同約209萬元。另一當選者、工聯會鄧家彪的選舉開支僅185萬元。至於民主思路陳進雄及獨立候選人胡健華，選舉開支分別為89萬元及92萬元。

立法會選舉去年12月舉行。（資料圖片）

劉卓裕獲170萬元捐款 楊永杰兩「金主」各捐60萬元

地區直選中，具傳統政黨背景人士一般獲政黨捐贈，坐擁豐富競選資源。不過，今屆部分無黨派參選人士的吸金力亦不弱，其中參選新界西南的荃灣區議員劉卓裕，收到來自英屬處女群島註冊公司「Vital Fountain Limited」三筆合共170萬元現金捐款。

楊永杰則籌得約166萬元捐款，他主要透過眾籌獲得捐款，有2人各自捐出60萬元大額捐款，分別是徐莉和陳健平，前者與九龍社團聯會理事長同名，後者與盈健醫療集團有限公司主席同名。參選九龍東的中醫師李嘉欣則獲約52萬元捐款，當中50萬元來自楊育城，與一名廣東省政協委員同名。

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另外，在新界北選區當選的「香港新方向」張欣宇，共獲捐186萬元，其中17萬元透過網上眾籌獲得，亦獲香港深圳社團總會捐贈90萬元，「香港新方向」則捐贈了1萬4千元。