立法會選舉開支｜胡定旭50萬捐醫療界候選人　有人豪花4萬影硬照

「完善選舉制度」後首場立法會選舉去年12月舉行，功能組別全部有競爭，《香港01》查閱各候選人選舉開支，其中在醫療衞生界，全國政協常委胡定旭可謂出錢出力，除了提名香港護理專科學院副院長陳子中參選，亦向對方捐出50萬元作競選開支。

陳子中競選工程花了逾42萬元，得票排尾二，僅多於投入14萬多元競選、得票包尾的香港護士協會何崇漢。最終當選醫療衞生界的醫生林哲玄，競選開支26萬元。此界別擁有逾55,000選民，選舉開上限為63萬9千元。



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黃俊碩拍個人短片花8萬元

胡定旭在立法會選舉盡用在3張提名票，在直選提名港島東的「中科監察」潘焯鴻；選委界則提名全國港澳研究會理事黃梓謙，但翻查兩人的選舉開支申報，胡未有同時向二人捐款。陳子中如何用這50萬呢？當中逾23萬元用作僱用選舉經理及競選顧問，未動用的7萬幾元則捐贈「生命小戰士會」。

另一同樣由個人票投選的會計界，選舉開上限同為63萬9千元。「會計妹」文思怡開支逾57萬元，是4名人候選人中最多，當中最大筆18萬元是支付無綫myTV SUPER服務。民建聯黃俊碩則用了高達4萬元拍攝個人照，拍個人短片也動用8萬元；相反，對手黃宏泰只是用了50元影相，「會計妹」的個人攝影費連化妝髮型都只是約2,000元。

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霍啟剛花1.5萬「形象攝影」

「化妝影相」其他界別候選人都需要，不過都頗「海鮮價」，體育、演藝、文化及出版界霍啟剛申報「形象攝影」用了15,000元；金融服務界李惟宏「個人拍攝」花了8,400元，角逐連任的張華峯用了300元化妝，連形象相2,000元不到。全國人大政協界陳勇化妝花了2,000元，似乎當選者都相當重視個人形象。

趙式浩以$438打造獎座嘲龍漢標。（趙式浩Facebook）

趙式浩以$438打造獎座嘲龍漢標

至於地產及建造界，多年來首次出現競爭，由卓能集團趙式浩對戰地產建設商會秘書長龍漢標，競選期間趙式浩曾出席港台論壇，但龍漢標缺席。趙式浩為龍訂製了一塊「長期服務獎獎座」送贈對方，諷刺他22年來一直只服務地產商，沒為建造界做事，希望龍退休時可帶同獎座，移居到他持有居留權的英國或加拿大好好生活。開支申報揭露，這塊獎牌花了438元打造。