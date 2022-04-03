譚耀宗斥英美無故指責中央打壓香港民主　霸權主義注定徒勞無功

英國、美國政府日前分別發表《香港半年報告》及《香港政策法》報告，指責中央政府在過去一年打壓香港民主，全國人大常委譚耀宗今日（3日）表示強烈不滿和嚴正抗議，批評報告不僅罔顧香港社會發展的事實，更違背了國際交往準則，是霸權主義的表現。



譚耀宗。（資料圖片）

譚耀宗在聲明表示，2019年的修例風波，黑暴橫行，威脅香港市民的財產和生命安全；年《香港國安法》出台，才使香港實現了由亂到治的重大轉折，社會恢復平靜。去年完善選舉制度，確立了「愛國者治港」的原則，開啟了香港良政善治的新時代。

他指，在中央政府的領導下，香港正在走上一條具有香港特色的民主道路，《基本法》最大限度地保障了香港市民擁有的各項權利；香港在特區政府的帶領下，齊心協力發展經濟改善民生，奉勸英國及美國政府管好自己的事情，對涉港問題謹言慎行，切勿無視事實、毫無根據對中央政府以及香港進行指責，以免成為國際笑話。

譚耀宗強調，香港是中國的香港，香港採取什麼發展道路、政治制度都是中國內政，其他國家都無權干涉，又呼籲不要企圖通過任何「制裁」、「法案」、「報告」來破壞「一國兩制」，危害中國國家主權，因為這種霸權主義注定徒勞無功，亦不會得逞。