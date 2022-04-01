港府轟英美失實指控：新選制具包容性　國安法下司法獨立穩如磐石

英國及美國分別就香港發表報告，英國的《香港半年報告書》批評中國和香港繼續有系統地侵蝕《中英聯合聲明》所予港人的自由和人權。美國的年度《香港政策報告》則指，中央繼續瓦解香港民主制度，對司法機構施加前所未有的壓力，指香港的自由正在減少。



特區政府發聲明，強烈及堅決反對英美兩國的報告對香港作出不實和荒謬的指控，強調香港是中國不可分離部分，是一個在「一國兩制」下享有高度自治權、直轄於中央人民政府的地方行政區域。香港採取甚麼制度，以及如何實現國家對香港的基本方針政策，純屬中國主權範圍內的事務，是國家內政，特區政府再次敦促外國停止借香港事務干預國家內政。



英政府提交半年報告：香港政治及法律狀況惡化到英法官無法再參與

美國國務院發表年度香港政策報告

指新選制具政治包容性 奉公守法毋懼國安法

聲明逐一反駁報告對去年底對立法會選舉及《港區國安法》的指控，港府指立法會選舉是完善選舉制度、全面落實「愛國者治港」後的重要選舉，公平、公開、誠實及高效有序地依法進行及完成，有逾130萬名選民投票，候選人也持不同政見，彰顯了新選制的廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性。

聲明又指，《港區國安法》令香港由亂轉治，確保全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」及高度自治的方針，市民繼續依法享有《基本法》下的合法權利和自由，亦訂明應當尊重和保障人權。《港區國安法》規定的四類危害國安罪行定義嚴謹，「奉公守法的人士不會誤墮法網」，強調執法均嚴格依照法律，檢控不涉及任何政治考慮，與相關人士的政治立場、背景或職業無關。

歡迎海外傑出法官任職終院 惟離任不影響司法獨立

港府表示，一直以堅定不移維護法治和司法獨立為傲，以此奠下作為國際商業和金融中心的基石。香港的司法獨立在《港區國安法》實施後依然穩如磐石，司法獨立受憲制保障。《基本法》訂明，終審法院可根據需要邀請其他普通法適用地區的法官參加審判，港府歡迎海外傑出法官擔任非常任法官，但他們的離任絕不影響司法機構致力維護法治和獨立的司法制度的承諾。

聲明指，新聞自由受《基本法》和《香港人權法案》保障，本地傳媒依舊蓬勃，在政府新聞發布系統註冊的本地、內地和海外傳媒機構共211家，數目較《港區國安法》實施前還多，強調傳媒可行使監督政府的權利，只要不違法，傳媒評論甚或批評的自由並無受限制。