兩英國法官辭任終院　特區政府強烈反對英國國會對國安法無理指控

英國最高法院院長韋彥德（Robert Reed）3月30日宣布，與副院長賀知義（Patrick Stewart Hodge），辭去香港終審法院海外非常任法官職務，即時生效。



特區政府對此表示，強烈反對英國國會對《香港國安法》和香港的法律制度作出毫無根據的指控。



指有政客雙重標準詆譭國安法

特區政府發言人說，不認同針對《香港國安法》和香港法律制度的荒謬與誤導指控，指國家安是合法行使國家主權及符合國際上維護國家安全的做法，認為有政客以雙重標準詆譭，作出無根據指控，「着實令人訝異。」

發言人說，《基本法》訂明法律面前人人平等，「權利與自由包括言論自由，均受法律保障，但亦必須依法行使。」當中限制包括尊重他人權利或名譽，或保障國家安全或公共秩序，或公共衞生或風化。

歡迎其他普通法司法管轄區法官 擔任非常任法官

發言人認為，香港的司法獨立在《香港國安法》實施後依然穩如磐石，歡迎其他普通法司法管轄區的傑出法官擔任非常任法官，但他們的離任絕不會影響我們的司法獨立。

特區政府發言人稱，英國議會將會進行辯論，「很可能影響了兩名現任英國法官辭職」，認為「正是獨立司法機構的法官受到外部政治壓力的清楚實據。」。（資料圖片／羅君豪攝）

稱英國議會將辯論 「很可能影響兩名法官辭職」

發言人稱，英國議會將會進行辯論，「很可能影響了兩名現任英國法官辭職」，認為「正是獨立司法機構的法官受到外部政治壓力的清楚實據。」又稱：「任何人企圖透過無理指控，削弱我們的司法獨立，只會徒勞無功。這些人一般都不會提供任何實證，因為根本並不存在。」

發言人又說，《中英聯合聲明》是中國對香港恢復行使主權及有關過渡期安排，不旦是中方單方面政策宣示，不是中方對英方的承諾，更不是國際義務，又指當中的方針已納入《基本法》，英方有關的條款已完全履行完畢。此後香港特區採取甚麼制度，以及如何實現國家對香港的基本方針政策，純屬中國主權範圍內的事務，是國家內政。

發言人說：「香港是中國的一部份，香港事務純屬國家內政。我們強烈敦促外國政客尊重中國行使主權，立即停止基於誤解甚至是政治偏見而違反國際法。」