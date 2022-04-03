政壇諸事町︱柯創盛派物資巧遇周聰：年過九十仍口齒伶俐！

政府由昨日（4月2日）起在全港派發「防疫服務包」，不少政黨、地區團體響應。觀塘區議會主席、民建聯前立法會議員柯創盛亦落區協助派物資，正好巧遇居於當區的資深演員、現年已90歲的周聰。



柯創盛派物資期間，巧遇年過九十的資深演員周聰（左二）。（柯創盛fb圖片）

柯創盛指，不少演藝界朋友都表示，周聰在觀塘區居住，問有沒有遇過他。「我告訴他們：在電視屏幕就經常見到周聰叔，很欣賞他的演技和專業精神，可惜一直未有緣份跟他面對面交談。誰不知，最近緣份到了。」

他指，近日和團隊馬不停蹄，繼續協助政府將服務包派發到戶，其中昨天去到其中一戶的門前，「住戶前來開門，一打開門，眼前見到一副非常熟悉的臉孔。對，他就是周聰叔！」他表示，周聰雖然年過九十，但仍然精神飽滿，口齒伶俐，談笑風生，跟團隊有講有笑，「他更感謝政府送贈服務包，期望港人同心協力，團結抗疫，讓香港盡快走出逆境。」

柯創盛笑言，在每天東奔西跑進行抗疫工作之際，巧遇周聰叔，見到他平安健康，更為香港送上祝福，令他和團隊感到欣慰，為我們注入更強動力。他亦呼籲市民，善用「防疫服務包」內的快速檢測套裝，在4月8日至10日連續三天，每天進行快速抗原測試。如發現結果呈陽性，請盡快到衞生署的網上系統呈報，合力協助香港切斷傳播鏈，早日穩控疫情。