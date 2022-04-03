民建聯協助派發「防疫服務包」　陳勇：假期時要克服抗疫疲勞

政府陸續向全港住戶免費派發「防疫服務包」，民建聯沙田支部今日（3日）響應政府安排，協助沙田民政處派發「防疫服務包」，並送到部分行動不便的長者家中，讓區內市民盡快收到中央對港人的關懷。



陳勇望減少不必要外出 保持社交距離

民建聯立法會議員陳勇、葛珮帆、李世榮等人，聯同沙田民政事務專員柯家樂、沙田社區抗疫連線召集人鄧開榮及義工，早上一同到馬鞍山利安邨和頌安邨，上門將「防疫服務包」送到長者家中。

陳勇表示，今次派發「防疫服務包」充分體現齊心抗疫的精神，在中央全力支持、特區政府全面推行、全港市民配合下定能戰勝疫情。他指疫情雖有放緩跡象，但每天染疫人數仍在高位，在即將到來的清明節、復活節等公眾假期，應減少不必要的外出，保持社交距離。

收到「防疫服務包」的長者邱伯表示非常開心，指自身已接種三針疫苗，現在有數量充足的快速檢測包、KN95口罩和中成藥備用，倍感放心。