01消息｜李家超競選辦全名單曝光　法律界猛人、銀行高層齊助拳

李家超正式宣布參選特首，其競選班底陸續曝光，除了全國人大常委譚耀宗出任競選辦主任，據了解，副主任多達16人，包括資深大律師兼基本法委員會委員莫樹聯、東亞銀行聯席行政總裁李民斌，而被視為陳茂波陣營的資深傳媒人盧永雄，亦榜上有名。



東亞李民斌曾任林鄭辦副主任

消息指，李家超競選辦副主任至少有16人，比林鄭月娥2017年的11人還要多，包括全國政協委員陳清霞，她今日陪同李家超出席網上記者會。其他副主任包括信和集團副主席黃永光、政制及內地事務局前局長譚志源、立法會議員陳勇、黃元山、鄧飛、黃英豪、霍啟剛，眾人各有分工，例如黃元山、鄧飛分別協助撰寫土地房屋及教育政綱。

較有「驚喜」的人物，相信是以往多次代表政府打官司的資深大律師莫樹聯，他本身是基本法委員會委員，因而成為法律界當然選委，過往少有參與選舉活動。資深傳媒人、網媒《巴士的報》創辦人盧永雄亦加入競選辦，他去年成為體育、演藝、文化及出版界選委。

東亞銀行聯席行政總裁李民斌在名單之上，在2017年特首選舉，他已擔任林鄭月娥競選辦副主任，亦有份提名。

政府前科技總監楊德斌加入

競選辦網羅建制社團人士，包括全國政協委員蔡黃玲玲，她本身是港區婦聯代表聯誼會副會長。專業人士方面，包括全國政協委員、畢馬威中國前副主席龔永德，政府資訊科技前總監楊德斌亦有份。此外，全國青聯副主席、立法會主席梁君彥之子梁宏正，出任競選辦副主任。



李家超競選辦共17人，當中至少5人曾為林鄭月娥助選，包括黃永光、陳清霞、李民斌、陳勇及吳文華。

李家超競選辦全名單

主任：全國人大常委譚耀宗

副主任：

政制及內地事務局前局長譚志源

信和集團副主席黃永光

全國政協委員陳清霞

資深大律師、基本法委員會委員莫樹聯

東亞銀行聯席行政總裁李民斌

資深傳媒人盧永雄

立法會「人大政協界」議員陳勇

立法會議員、團結香港基金黃元山

立法會議員鄧飛

立法會議員黃英豪

立法會議員霍啟剛

全國政協委員蔡黃玲玲

全國政協委員、畢馬威中國前副主席龔永德

政府資訊科技前總監楊德斌

全國青聯副主席梁宏正

立法會前秘書長吳文華

