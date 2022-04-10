特首選舉︱李慧琼指「警察城市」說法不當　林健鋒：可成立中宣部

李家超昨日（9日）正式宣布參選下任特首，由於他極大機會是唯一候選人，並且獲得中央「點燈」及建制派眾星拱照，當選可能只是時間問題。經民聯副主席林健鋒、民建聯主席李慧琼今日（10日）出席電台節目，談到李家超的施政理念。

李慧琼表示，香港過去幾年「大病一場」，期望未來政府檢討過去兩年抗疫的失誤，又認為外間「警察城市」的評價不適合；林健鋒則指，政府要在宣傳方面加強工作，歡迎政府日後前來立法會尋求撥款，成立類似內地「中宣部」的部門。



李：政府制訂政策不應只「尋求支持」 要多徵詢意見

李慧琼提到，李家超表明會「以結果為目標」施政，是重要的方向，認為新任特首最重要的任務仍然是做好防疫抗疫。她指，本港自2019修例風波經歷多件大事，現時是「大病初癒」，已經踏入「由治及興」的階段，政府是時候重新修復香港經濟，盡快改善民生，促請來屆特首重整管治架構，廣納賢能，吸納不同板塊的政黨，打破「條條框框」。

她又認為，李家超具備港澳辦主任夏寶龍所指的「五個善於」管治者要求，大讚對方在紀律部隊及保安系統工作多年，在維護國安方面表現出色，「他堅定解決問題的能力是毋庸置疑」。

被問到李家超警察出身，外界有「武官當道」、「警察城市」的說法，李慧琼指香港的行政團運作相當成熟，不會因為誰人擔任特首而有太大的改變，過去特首都有很多不同背景的人士出任，最重要是領導者知人善任，「所以什麼武官天下、警察城市，我覺得是不合適，當然紀律部隊出身，參與行政管理，是有利維護國家安全。」

李慧琼又提出，政府工作方式其實也要與時並進，特別是政策制訂過程中，應該多些徵詢立法會議員的意見，「不要只懂得『知會』、『尋求支持』，很多政策我們都要看到新聞發布才掌握，政府架構重整之餘，都要廣納人才同意見。」她提到過去政府提出的政策，經常因為各種緣故失諸交臂，明白到政府制訂政策有嚴格的保密要求，但如果立法會不明白政府背後的考慮，反問這對有效施政是否好事。「環境改變了、世界改變了，市民的要求也會提升，執政者自己如果不改變，怎麼回應到市民的訴求呢？」

林：個別公務員存在「根深蒂固的官僚主義」

林健鋒則指，李家超對國家忠誠、為人有承擔及正直，細心聆聽意見，有很強的分析、管理及執行能力，認為對方在社會事件及疫情上，都處理得很好、頂得住壓力。他認為下屆政府要盡快重振經濟、改善營商環境、規劃北部都會區，鞏固及提升本港金融中心地位，控疫之餘挽留人才，以及盡快重啟與內地商討免檢疫通關，否則香港「不進則退」。他提到，部分公務員有「根深蒂固的官僚主義」，凡事只講程序，沒有「服務市民至上」的心態，或令一些問題繼續拖延下去。

林健鋒又提到，政府過往施政其中一個最弱的環節在於宣傳，面對很多不正確的消息，「你一日、兩日不澄清，第三日就變成真的了」。他又揚言，歡迎政府日後向立法會尋求撥款成立「中宣部」（內地的中共中央宣傳部）。「中宣部大家可能覺得唔啱聽，但都係中央宣傳部咁解，一定要做好呢樣嘢（政策宣傳）。」他認為要令市民多了解、多認識政策，不然運作起來會很困難。