政務司長懸空未能豁免選舉聚集？政府：特首可指示其他人行使權力

前政務司司長李家超正式參選特首，其競選辦主任、全國人大常委譚耀宗表示，宣布參選記者會未能實體舉行，其中一個重要原因是政務司司長一職現時懸空，無人有權力豁免限聚令要求。

不過，現任特首林鄭月娥今日（10日）在抗疫記者會中表示，暫未收通知新的政務司司長人選如何處理，但認為政府工作會如常進行，沒有大影響，與譚耀宗的說法明顯有出入。

政府表示，政務司司長職位出缺，不影響特區政府工作，並已作出適當安排，亦會以本港公眾利益為大前提，讓特首選舉期間的必要活動可以舉行，並依法行事。



+ 2

內地專家抵港 林鄭發豁免檢疫令

對於政務司司長獲授權在《預防及控制疾病條例》下，可豁免強制檢疫或表列處所要求，政府發言人解釋，根據《釋義及通則條例》，凡是有條例向某公職擔任者授權，但未有人獲委任擔當有關職位，行政長官都可以藉命令，指示其他公職擔任者行使權力。發言人舉例指，第五批援港抗疫內地專家上周四抵港後，特首林鄭月娥已發出豁免檢疫命令。

李家超競選辦主任譚耀宗今早表示，昨日無舉行實地記者會，是因為疫情下雖然政府較早前放寬了特首選舉一些限聚安排，容許候選人與選委聚集，但「好多嘢都要具體申請」。不過，由於李家超離任政務司司長後未有人接任，所以相關安排「批唔到，連特首都批唔到」，換言之，公眾地方不可進行聚集，最終亦找不到適合的地點。他指，李家超曾經負責防疫工作，不希望自己帶頭影響有關規定的執行，安全至上。