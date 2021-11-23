區家麟新聞審查著作突不再列圖書館檢索系統　康文署稱館藏須守法

自《港區國安法》去年中實施後，康文署多次以覆檢內容是否違法為由，將公共圖書館多本書籍下架。有報道指有市民曾在公共圖書館借閱資深傳媒人區家麟的《二十道陰影下的自由－香港新聞審查日常》，近日申請續借被拒，圖書館檢索系統亦無法搜查該書。



康文署回覆查詢指，香港公共圖書館的館藏必須遵守香港法律的規定。當康文署發現有關館藏涉嫌內容可能違反《國安法》或有關法律的規定，會以嚴肅態度處理，暫停有關館藏的服務，並與有關部門研究內容是否違反相關法律。



有讀者近日續借該書被拒 圖書館系統無法搜查

《二十道陰影下的自由－香港新聞審查日常》由資深傳媒人區家麟撰寫，於2017年由香港中文大學出版。內容訪談多位傳媒記者，講述傳媒業自我審查情況。

根據《立場新聞》報道，有讀者曾在公共圖書館借閱該書，本月14日仍能續借，但至周日（21日）嘗試續借則被拒絕。《香港01》今日查閱圖書館檢索系統，亦無法搜查該書。至於檢索「區家麟」，則可找到其餘兩本作品，包括《潮池 : 浪遊二十國度的故事》和《他他巴 : 走在絢麗與荒涼》。

康文署：如發現違《國安法》會暫停館藏服務

康文署回覆查詢指，香港公共圖書館的館藏必須遵守香港法律的規定。當康文署發現有關館藏涉嫌內容可能違反《國安法》或有關法律的規定，會以嚴肅態度處理，暫停有關館藏的服務，並與有關部門研究內容是否違反相關法律。

區家麟表示，對於著作被疑似下架不感到詫異，因為整個香港大環境趨勢，都要將「唔鍾意」的聲音消滅。（資料圖片）

區家麟：作品按博士論文編寫 有事實根據

區家麟表示，不認為作品內容有違反《國安法》，該書於2017年出版，將其博士論文翻譯成中文及再編寫，探討傳媒如何以「隱秘」手法，控行資訊流通，訪問60至70位記者，有事實根據，學術味道較濃厚。

他對於著作被疑似下架不感到詫異，因為整個香港大環境趨勢，都要將「唔鍾意」的聲音消滅，認為是有部分官員要政治正確表態，形容《國安法》猶如「萬能key」，故相信尚有其他同類型的書籍已被下架，而作者不知悉。