疫情︱林鄭預告本周打第四針　借復課談兒子：對學生成長太重要

特首林鄭月娥今日（11日）於疫情記者會中，提到學校恢復面授堂安排。她強調復課的重要性期間，突然借用自己於2003年任社會福利署署長期間所寫的一篇文，提到當時讀小學的兒子，指學校經歷對學生成長階段十分重要。

她又預告，今個星期將會接種第4針新冠疫苗。



指學生學習生活重要：明白有風險但可管控

林鄭月娥指，自3月24日公布防疫措施更新的路線圖後，很多學校積極投入抗疫工作，包括借出學校作為疫苗接種中心、協助派防疫包，令校園更安全，為復課作出準備，她代表政府表示感謝。她表示，自3月21日已有5、6次記者會都談及復課議題，因為復課對學生實在太重要。

她引述自己於2003年5月18日，任社署署長期間一篇「署長隨筆」，當時香港受到沙士疫情攻擊，而兩位當時讀小學的兒子，處於成長階段。林鄭讀出文章的部分內容：「我兩個讀小學的兒子終於在上周復課了，晚飯桌上又再恢復他們絮絮不休地報告在學校的所見所聞。學校為了方便同學洗手，在操場特別加設了十二個水龍頭，又提供梘液和抹手紙，入學校前要踏過消毒地毯，課室內又供應消毒噴霧，沒有填妥體溫表的同學要由老師探熱。作為家長，我是十分支持學校分階段復課的。全港學校、幼稚園和幼兒中心因受非典型肺炎影響，自3月29日開始停課，至今已一個半月。隨著疫情逐步受到控制，學生亦應早日回到學校，繼續正常的學習和社交生活。」她又笑指，在座的記者可能太年輕，沒有收過其手上那本書。

林鄭指，19年後的今日情況很相近，必須要做到令家長安心讓子女回學校，而要安心就離不開要安排打針。「當年沙士在學校的影響，只持續了不夠2個月，3月至5月，就回復了正常。但在新冠病毒下，自從2020年初至今，3個學年都受到影響，我們80萬同學都沒有正常在在學校學習，有時要網上學習，有時要分階段復課，有時只能上半日課，直至第五波疫情又要提早防暑假。」她指，必須承認復活節假期之後復課會有一定風險，不排除有個案反彈，但衡量利弊後，覺得風險可以管控。

回應區家麟被捕：香港是法治社會

資深傳媒人區家麟今日清晨6時被警方國安處上門搜屋，並帶返葵涌警署。據了解他涉嫌「串謀發布煽動刊物罪」被捕，相信與區數篇在《立場新聞》發表的評論有關。

林鄭月娥同日於疫情記者會上回應指，作為特首或者其他非執法官員，不應該評論執法個案，但在原則上，每次被問到這類問題時回應都一樣，香港是法治社會，有法必依、執法必嚴、違法必究是重要價值，新聞自由及言論自由受《基本法》保障，國安法第4條亦特別說明會維護個人自由。