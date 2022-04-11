隔空駁譚耀宗？林鄭：政務司長懸空仍能豁免限聚令　可聯絡特首辦

政務司司長一職自李家超上周辭職參選特首後一直懸空，未有署任人選。李家超競選辦主任、全國人大常委譚耀宗昨日（10日）於電視節目上提到，沒有舉辦實體記者會，是因政務司司長懸空後無人有權豁免限聚令。政府昨日下午出稿澄清，指凡有條例向某公職擔任者授予權力而「未有人獲委任擔當該職位的職能」，則行政長官可藉命令指示其他公職擔任者行使該有關權力。

林鄭月娥今日（11日）在記者會中被問到相關議題時進一步指，特首可以賦權其他官員豁免規例，不過談到特首選舉，林鄭話鋒一轉，指競選團隊可以聯絡特首辦，查詢豁免安排。



不點名指譚耀宗說法不正確

林鄭月娥指，政務司司長現階段依然懸空，但過去已曾提到，李家超即使已辭職，政務司司長原先的工作過去一星期都有人繼續做，雖然政務司司長比局長高級，但工作總究都是要向行政長官交代，例如將政策提交行政會議審理。她重申，在《釋義及通則條例》第45條中，凡有條例向某公職擔任者授予權力而「未有人獲委任擔當該職位的職能」，在特定情況下，行政長官可以簽發命令，讓該官員可行使相關權力。

亦因如此，林鄭不點名指出昨日譚耀宗表示限聚令豁免「特首都批唔到」的說法並不正確。她指出，已經做過一次相關的授權，賦權另一位政府官員在法例第599C章《若干到港人士強制檢疫規例》下，豁免上周到港的內地援港專家檢疫要求，「另一名官員，被我指令執行這個批核權。我們會視乎情況，去賦權官員作相關工作。」不過林鄭未有詳細說明是哪位官員獲得授權，翻查政府於4月7日專家到港後的新聞稿，亦未有提及哪位官員行使豁免。

談到特首選舉，林鄭月娥指：「如果任何候選人、競選團隊，希望尋求豁免，在公眾利益的情況下，他們可以聯絡特區政府，更簡單的方式是聯絡行政長官辦公室，或者特首辦主任，那就不用自己去尋找哪位官員獲得行政長官的授權。」