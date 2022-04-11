政壇諸事町｜田少疫下擴英國業務版圖 19.5億購保利倫敦商廈

新冠肺炎肆虐全球，許多大企業備受衝擊，業務停滯不前，甚至大幅收縮，不過總有例外嘅。自由黨榮譽主席田北俊旗下的萬泰集團，業務版圖在疫潮之下進一步擴大，最近以1.91億英鎊（約19.5億港元），購入由國企保利集團持有的英國倫敦商用物業「5 Fleet Place」，成為萬泰集團首個以獨資形式購入的倫敦項目。



在港業務不變 笑言收購獲中央批准

在這個時候投資英國市場，會否擔心有點敏感？田少表示，他在香港的業務無變，在英國投資全因認為該項目優質，擁有強勁的租戶組合，回報率高，具長線升值潛力。他笑言：「該項目從國企保利集團買回來，是得到中央批准的。」

5 Fleet Place位於倫敦金融城，位地约13萬平方英尺，由英国土地開發局(British Land)開發，於2007年完工；08年由主權財富基金阿布扎比投資局斥資1.12億英鎊買下；16年以1.45億英鎊，這也是保利集團在英國入手的第一棟寫字樓。5 Fleet Place的主要租客包括英国知名律師事務所 Charles Russell Speechlys ，2019年Charles Russell Speechlys將租约再次延長15年，並提高租金，間接令該物業的價值水漲船高。

倫敦。（資料圖片）

出價較業內預期高 對英國長遠投資有信心

保利集團於2020年初出售5 Fleet Place，當時業內人士預計，銷售報價將介乎1.7億至1.8億英鎊之間。據悉期間有多位競爭者競價，最終由萬泰集團以最高價競得。田少向記者表示，他和一班商界朋友都對英國長遠投資有信心。