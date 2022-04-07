虎外公喜添虎孫　田北辰全副裝備抱孫：係愛同責任︱政壇諸事町

去年競逐連任立法會議員時，田北辰出動孫仔孫女開街站，未來可能多雙手幫忙。田北辰今日（7日）報喜第七個孫在疫情下出生，虎年增添新成員，與自己同一生肖，他形容是虎外公遇上虎孫仔：「大家都係虎仔，唔知佢大個會唔會同我一樣無時停？」



估中誕男孫：果然心有靈犀！

田北辰說疫情下，因為各種公務做核酸檢測成為家常便飯，通常是基於責任；但今次為見新生孫兒，做檢測除了責任還有愛。他透露孫仔未出世前，媽媽想保留驚喜，所以一直未知性別，他之前6個孫順序是「仔、女、女、女、仔、仔」，所以自己一早已估這位新成員是孫仔：「咁都俾我估中，果然同孫仔心有靈犀！」

他指，囡囡懷胎十月不容易，疫情期間就更多擔心，但「為母則強」，一切都為小朋友健康著想。作為外公，自己都不敢鬆懈：「除了核酸檢測，仲做好消毒、全副裝備先敢抱孫仔。」他又祝福所有爸媽及嬰兒，疫下都健健康康。