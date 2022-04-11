特首選舉｜上任重推逃犯修例？李家超：已告一段落　毋須再討論

宣布參選特首的前政務司司長李家超，今日（11日）一連拜訪多個建制政黨和組織，下午分別與民建聯、工聯會會面。李家超會後表示，大家認同來屆政府施政要更加貼近民意，倘當選會研究如何在政黨互動合作方面，為市民帶來更多益處。

問及會否重推《逃犯條例》修訂，及如何跟進陳同佳案，李家超指在修訂《逃犯條例》一事上已有結論，告一段落，不需要再討論，目前有其他事需更優先處理。



未正面回應會否拜訪民主派政黨

李家超在競選辦成員、民建聯議員黃英豪陪同下，下午抵達民建聯總部，民建聯主席李慧琼、副主席陳克勤、周浩鼎等人出席。

被問到會否與拜訪民主派政黨，李家超沒有正面回應，僅說會聆聽任何人意見，但時間有限，但實體和網上會議外，也可透過書面方式表達意見。至於其政綱會否提及政改，他指發布政綱時會再作交代。至於最重視哪一方面政策，李家超稱要與競選團隊探討，今次籌備參選時間較短，他會務實撰寫政綱，集中在主流意見關心的議題。

民建聯主席李慧琼表示，相信黨內成員大致上支持李家超，但仍需要經過黨內程序決定。被問到會否期望來屆政府有更多民建聯成員加入，她指目前先處理政綱問題。