特首選舉｜李家超一日「扑咪」11次反分散焦點？公關專家拆解因由

特首選舉在「一人模式」下，獲「祝福」的參選人李家超馬不停蹄「拉票」，他昨日（11日）連走十場，拜會建制政黨、社團組織，每一次見面後都聯同相關團體見記者「扑咪」，簡單交代會面內容。

各大電子媒體不斷推送直播，但內容大同小異，有專家表示，從政治公關角度，「扑咪」次數太多有可能導致焦點分散，未必能準確傳達政治人物本身想傳達的訊息，建議上午和下午行程完結後各見一次已經足夠。不過，頻頻「扑咪」可能亦有「政治考慮」，最想與李家超的「同框亮相」的其實是各大政團......



表現相對友善 主動向記者問好

根據李家超團隊提供的行程，李家超昨日先後拜會港區省級政協委員聯誼會、經民聯、自由黨、新民黨、香港友好協進會、香港廣東社團總會、香港福建社團聯會、民建聯、工聯會，最後一站是鄉議局。李家超每個行程結束後，都有簡短的見記者環節，一般只得幾分鐘。另外，他在中午12時回到競選辦所在的中環廣場時，也另外見一次記者，總計至少11次。

相對當官時擺出的強硬姿態，李家超近日明顯放軟身段，表現友善，在中午見記者期間，他表示感謝各位留意其團隊活動，並主動囑咐記者「唔好太辛苦」。

蔡子強：次數太多自己都會攰

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，一般市民不會每次直播都觀看，所以見記者次數太多，未必會導致觀眾反感。不過主要問題在於，如果短時間之內見記者次數較多、內容亦大致相同，傳媒在選材時就會按照自己的編採方針作選擇，「因為傳媒認為哪一次才是重點，你未必控制得到。到最後，當事人自己想強調的一些重點，未必可以有效宣傳。當然，一日見十多次，自己都會『攰』。」

特首選舉期間，林鄭月娥戲言「挖角」羅永聰。（資料圖片）

前財爺公關大員羅永聰：上下午各一次已足夠

2017年為前財政司長曾俊華助選、曾獲特首林鄭月娥公開「挖角」的羅永聰則指，站在被拜會團體的角度，可能他們都想未來特首和自己一起見記者，以彰顯團體的地位，「想人知你見過未來特首都好合理」，而傳媒本身亦有責任選材。不過他同意，李家超昨日的行程相當複雜，以政治傳訊的角度來說，本身李家超亦有開設社交網專頁傳達競選資訊，其實上、下午行程完成後各「扑咪」一次，已足以傳達必要的訊息。