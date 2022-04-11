李家超參選｜選委未見政綱已提名　湯家驊認情況罕見：我都提名咗

特首選舉提名期繼續，大批選委未待李家超提出具體政綱，連日來已主動獻上提名票。一直支持特首林鄭月娥的行政會議成員湯家驊，其創立的智庫民主思路今日（11日）發聲明，先感謝林鄭過去5年帶領香港，之後稱以「欣喜之心情」歡迎李家超參選特首，對其提出「結果為本」的政策方針印象深刻。本身是法律界選委的湯家驊接受查詢時表示，已提名李家超參選。



民主思路聲明指，感謝林鄭月娥服務香港超過40年，在面對回歸以來最困難的挑戰中，仍然帶領香港維持國際金融中心地位，尤其感謝林鄭對民主思路工作的支持，祝願她離開政府後有更多時間陪伴家人。

聲明又指，以「欣喜之心情」歡迎李家超參選，期望他協助香港擺脫現時的內憂外患，對他提出「結果為本」的政策方針印象深刻。

民主思路與召集人湯家驊。（資料圖片）

李家超上周六宣布參選，競選宣言提出三大方向，包括「以結果為目標」、提升香港競爭力，具體政綱本月底才出爐。被問到大批選委未見政綱已主動提名，情況是否不健康，湯家驊說不便評論，但承認情況罕見，不符選舉一般做法，笑謂「今次選舉無咩選擇」。

他透露，昨日和數十名選委與李家超視像會面後，今早已提名對方，因本周四已是最後報名日，明白李家超參選時間倉卒，撰寫政綱需時，但認同他提出的三大施政理念。