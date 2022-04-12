政府擬修例　鄉郊代表當選人須書面宣誓　否則DQ及承擔法律後果

政府建議修例，規定鄉郊代表當選人在就任前，須向民政事務總署署長提交簽妥的書面誓言，表明擁護《基本法》和效忠特區，否則將會被取消資格，並要承擔法律後果。



政府建議修例，鄉郊代表當選人也須書面宣誓。（資料圖片）

計劃本年度內提交草案

政府在向立法會民政事務委員會提交的最新文件指出，在考慮《國安法》的規定及鄉郊代表選舉的性質後，認為宜於該選舉在2023年舉行前，訂明鄉郊代表當選人須符合宣誓規定。「除與其他公共選舉相若的選舉呈請機制另有規定外，任何沒有遵從法定宣誓規定的鄉郊代表會喪失擔任鄉郊代表的資格，以及在訂明期間內再次參加鄉郊代表選舉的資格。」當局指，新安排可凸顯特區擁護《港區國安法》的決心，強調特區對鄉郊代表的期望。

政府指，檢視立法會議員、區議會議員及選委會委員的宣誓安排及考慮到鄉郊代表的人數後，認為採用選委會模式，即在就職前以書面宣誓，在執行上更具效率，因而更適用於鄉郊代表。一如其他公共選舉，鄉郊代表當選人如沒有按規定宣誓，會被取消就任鄉郊代表的資格，並須承擔法律後果。任何人因拒絕或忽略宣誓而喪失就任資格，或者違反誓言，5年內不得參選。

倡設「越級上訴機制」 可直接向終院上訴

政府亦建議設立「越級上訴機制」，讓不服原訟法庭判決的一方，在取得終審法院上訴許可下，毋須向上訴庭提出上訴，就可直接向終院提出上訴，以加快司法程序。

政府指，在徵詢委員的意見後，計劃在本立法年度內向立法會提交修訂條例草案。