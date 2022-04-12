李家超參選｜首場網上交流會　李家誠、郭基煇倡縮短建屋時間

特首選舉提名期踏入最後四天，宣布參選的前政務司司長李家超今日（12日）下午繼續在網上舉行交流會，聆聽不同界別選委的意見，完善政綱。有選委表達對房屋急切需求的關注，亦有選委期望盡快與內地通關，帶動旅行及零售業界。



李家誠在交流會上發言。（李家超（Facebook）

李家誠建議簡化土地發展過程

李家超在競選辦副主任譚志源及黃英豪陪同下出席網上交流會，第一場交流會超過40名選委參加。李家超強調自己重視團隊文化，不分你我，以「我們」去解決問題，重視各選委在其專業領域上的知識。

恒地執行董事李家誠建議簡化土地發展過程，他指過渡性房屋不是個解決方法，縮短公營及私營建屋時間，讓市民告別劏房，才可幫助基層家庭改善居住環境。

郭基煇提出五建議 包括放寬新界地積比

新地執行董事郭基煇同樣關注房屋興建問題，他指出農地轉換用途需時10至15年，新界土地規劃至完成亦要十多年，即使業界不斷努力耕耘，但時間漫長追趕不到市民的需求，他提出要解決基建不足，放寬新界地積比，規劃、土地轉換拆牆鬆綁，加快程序推進速度，並委任高級問責官員，督導住屋規劃盡快上馬。

商界關注與內地通關 重振零售業

香港中小型企業聯合會主席郭志華指中小企在疫情中受到重挫，建議重建香港品牌價值，吸引遊客，讓香港重新成為國際樞紐中心。香港化粧品同業協會理監事會會長郭詩慧表示，美容行業在疫情期間多次被勒令停業，自2020年4月起已停業246天，生意慘淡，而化妝品零售銷情亦因內地與本港封關而受影響，希望李家超若上任後，盡快重啟與內地就通關方面的談判，重振香港零售板塊。

進出口界張明敏提出建立中國共產黨黨史館，他認為年輕人作為未來棟樑，要認同祖國，將來對國家貢獻，定要對中國和共產黨有一定認知。他更提倡特首及立法會議員多使用普通話發言，長遠計劃推行普通話教育。

李家超冀改變他人行為 再令他們信服

李家超最後總結指，選委在人才人力、科技應用以及如何振興經濟所提出的意見，都很有參考價值，會吸納觀點撰寫政綱。李表示，很高興選委認同他的參選理念，願意共同凝聚力量。他再稱可能有人不認同他的理念，但每次的行為改變，亦可能令對方信服他的理念。他說要針對一些範圍做出變革、變化，因此要落實團隊精神，以結果、成果為目標，讓大家共同朝着目標進發。