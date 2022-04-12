特首選舉｜李家超稱參選疲累　受鼓勵迎難而上　23條屬優先選項

特首選舉提名期最後4天，宣布參選的前政務司司長李家超今日（12日）繼續選舉工程，上午拜訪香港中國企業協會，與10多名選委會面。被問到《基本法》第23條立法優次，李家超指，23條立法屬憲制責任，將會是其中一個優先選項。

李家超今早在社交網站公開他在昨日拜訪多個建制政黨和團體的精華片段，提到香港穩固的社會環境，過往香港有很多風險位未填補，又稱參選特首很艱鉅，有時也會感到疲累，但只要聽到選委的鼓勵說話，他便會繼續迎難而上。



指香港很多風險位未填補

根據李家超發布的片段，李家超昨日與自由黨會面時提到香港要有穩固社會環境，以前香港有好多風險位未填補，要管理相關風險，「只作保護，不作攻擊」，才能穩固環境，提升競爭力，令整個社會受惠。

李家超昨拜訪香港友好協進會時則指，參選特首是莫大人生挑戰，為了香港好他會全力以赴，但只有一個人力量無法解決問題，需要大家協助，「（參選）係好艱鉅，我亦有感到有疲累嘅時候，但只需要有陣時你哋啲鼓勵說話，我都會繼續迎難而上。」

香港的團結線其實係存在，不過要起動而已，我希望起動到。唔去試，永遠都係零，我覺得試，即使今次係一細步，下次係一細步，加起嚟就可能係一大步，我係會好艱鉅嘅，我亦可能會有疲累時候，不過只需要你哋鼓勵說話，我係會迎難而上。 李家超 會晤香港友好協進會

李家超進場時先掃「安心出行」。（梁鵬威攝）

今日與團隊總結後定報名時間

李家超今日下午拜訪香港中國企業協會，他稱與會者認同和支持他的管治方向。他收集眾多意見後，需要時間整合，若最終沒有涵蓋部分政策，也只是在有限時間內作出選擇。

被問到會否優先處理23條立法，李家超指，他的立場與現屆政府一樣，23條立法是特區政府的憲制責任，將會其中一個優先選項，他提及香港要有穩固社會環境，除了國家安全外，還包括金融體系的風險管理等，準備應對不同方面的攻擊，又指根據過往經驗，一個安全和穩定的環境對所有人來說也是好事。



至於何時正式報名參選，他說今日與團隊總結後決定。