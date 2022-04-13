李家超報名參選︱挾786張提名超越當選門檻：投埋一票先正式完成

辭去政務司司長參選下屆特首的李家超，今日（13日）早上到中環愛丁堡廣場展城館遞交提名。李家超表示，已取得786張提名票，高於選舉當選門檻751票。是否有信心一定當選？李家超指取得選委提名只是第一步，到正式投票時每一名選委須作出決定，投他一票，這才正式完成選舉過程，會與團隊繼續努力進行選舉工作。



李家超獲得的提名票數遠多於提名門檻188張，但至今未有政綱公布。他解釋宣布參選至今只是幾天，自己是務實的人，希望認真考慮各方面，務求真正落實理念及措施，會盡快撰寫政綱，但「的確需要啲時間」，希望公眾理解，政綱一旦出爐會向公眾交代。



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至今未有政綱 李自稱務實：需時認真考慮

李家超指，會繼續努力進行選舉工作，今日將再舉行選委交流會，會按專題收集選委和專家的意見。被問到何時會公布政綱，他說由宣布參選至今只有數天時間，目前正收集意見和撰寫政綱，會涵蓋自己關注的各方面問題，強調自己是務實的人，希望提出的理念和措施會正式落實。

競選工程容易？李反駁：很努力解釋理念

記者亦關注李家超未有政綱，已獲得超出當選門檻的提名票數，競選工作是否相對容易，以及會否影響選舉的認受性。李家超反駁指，自己很努力向選委解釋施政理念，競選工作並不容易。

李家超在開場白，則主動提及參選後拜訪了多個政黨和團體，大家都一致同意其施政理念，包括以結果為目標解決不同問題，全面提升競爭力，以及奠定香港發展穩固基礎，承諾當選會強化「我和我們」的團隊管治文化。他感謝提名他的選委、競選團隊的幫忙，以及近幾日傳媒馬不停蹄的報道。

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