特首選舉｜選委稱贏梗「只睇贏幾多」　李家超：團結各界極具挑戰

特首選舉提名期周六（16日）結束，後日（14日）截收報名，辭職參選的前政務司司長李家超今午舉行兩場網上交流會，回應選委提問。李家超表示，要團結各界力量是很大的挑戰，社會上有分歧，一開始步伐或較慢，但只要態度真誠，獲得共識後步伐便會加快。他有信心能夠籌組一支有效的團隊，會要求司局長在所負責的領域承擔責任。



狄志遠關注雙普選 彭韻僖稱香港法治受攻擊

新思維主席、社福界立法會議員狄志遠，期望李家超政綱盡快出爐，屆時可以多討論政綱。他說，去年國務院發布的《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書重申，香港要邁向行政長官及立法會雙普選，問到若李家超當選會如何落實雙普選，會否以人大「831」決定為基礎重啟政改討論。

律師會前會長彭韻僖指，法治對香港很重要，近期香港法治在國際層面受到攻擊，但政府的宣傳主要以中文為主，針對國際層面的宣傳不足夠，促請政府加強國際層面宣傳，否則會影響到香港的定位和及發展方向。

恒生銀行前行政總裁梁高美懿稱，與李家超認識多年，非常清楚他的作風，希望他提出的「以結果為目標」並非只適用他個人，而是整個政府團隊都負有責任。她提到，在經濟方面，香港人才流失令她感到痛心，尤以資訊科技和金融業情況特別嚴重，除了流失外國人及香港人外，亦有內地人因本港生活環境不佳而離開。在民生方面，她認為有需要令到市民分享到發展的成果。

汪明荃憂人才資金外流 梁卓偉倡設基層醫療局

八和會館主席汪明荃指，「十四五」規劃支持香港成為中外文化藝術交流中心，問到李家超會如何協助民間文化藝術團體進入大灣區，並建議在文化局設置專責部門。她關注本港出現人才和資金外流的情況，包括移民人士帶同資金離開，以及跨國公司總部遷至其他地方等，問到有何具體政策避免資金外流。

港大醫學院院長梁卓偉說，第五波疫情揭示本港院舍和依賴公立醫療的問題非解決不可，建議加強院舍軟硬件支援，並成立基層醫療管理局，將私營醫療納入管理，減少依賴公立醫院。

張國榮相信李家超「贏梗」，只是「睇下贏幾多」。（直播截圖）

建滔化工主席：李家超贏梗 只睇贏幾多

四洲集團創辦人戴德豐說，很高興李家超參選特首，讚揚李競選活動表現非常出色，昨日李拜訪香港友好協進會令他感覺很親切，因為他是友好協進會前任會長。他期望新一屆政府團結香港，利用社團發揮香港勤奮精神，推動粵港澳大灣區發展，相信香港可起到帶領作用。

建滔化工集團有限公司主席張國榮相信李家超「贏梗」，只是「睇下贏幾多」，又指自己得知香港放寬入境隔離措施後，馬上前赴英國倫敦處理其公司的研究工作，「成個倫敦、成個英國已經無疫情」，希望袁國勇等專家出去看看全世界的疫情發展，強調不論能否與內地通關，香港對國際開放亦非常重要。

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李家超：只要態度真誠 有共識後步伐會加快

李家超回應指，撰寫政綱時會充分參考各選委的意見，由於只有短時間撰寫政綱，要作出選擇，沒有涵蓋的範圍不代表他不關注。他認為，香港要成功增加競爭力有兩大因素，第一是香港的實質能力，第二是對外宣傳，要說好香港故事。他說，過往有人由於競爭或政治原因，對外說負面故事，未來若當選一定會進行海外宣傳。他稱，對於各選委認為「同心」非常重要，他感到十分鼓舞。