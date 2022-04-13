特首選舉︱李家超提名票超越當選門檻？歷任特首最高取逾九成票

特首選舉提名期進入尾聲，辭任政務司長參選的李家超連日獲大批選委主動提名，截至昨晚已取得超過700張提名票，今早（13日）正式報名參選。新選制下，選舉委員會人數增至1,500人，縱使是「一人模式」，參選人仍須取得750票以上才可當選，究竟李家超取得的提名票，是否已經超越當選門檻？有競選辦中人說，提名票「多多都有」，本身目標只是約500張，但選委蜂擁提名，團隊仍在核實具體數目。



李家超舉行網上交流會，聽取選委的意見。（李家超Facebook）

董建華2002年獲762張提名 比例達95.3%

歷屆特首選舉，提名票比例各有不同，例如2002年特首選舉只有800名選委，董建華獲762張提名票，比例高達95.3%，在無競爭下自動當選。2005年董建華「腳痛」辭職，曾蔭權獲674張提名票，比例為84.3%，同樣在無競爭下當選。

立法會在2006年修改《行政長官選舉條例》，加入信任票制度，即使一人參選仍需要投票。同時泛民鼓勵提名多一名候選人入閘以促進競爭，因此2007、2012和2017年選舉都有超過1人入閘。

2007年有競爭 曾蔭權提名比例亦達80.1%

2007年，曾蔭權爭取連任，獲641張提名票，比例有80.1%，競爭對手、公民黨梁家傑則有132張，比例為16.5%。

唐英年提名票多過梁振英

2012年特首選舉，兩名建制派候選人硬撼，分薄了選委提名票。該次選舉共1,200選委，當時爆出僭建風波的唐英年獲390張提名，比例為32.5%，對手梁振英只有305張，比例為25.4%，代表泛民的何俊仁則有188張。唐營、梁營互相攻擊、勢成水火，建制陣營嚴重撕裂，梁振英僅以689票勝出特首選舉。

至2017年，獲中央祝福的林鄭月娥獲580張提名票，比例有48.3%，距離當選門檻只差20票；前財爺曾俊華有165張，比例是13.8%，而前法官胡國興則有180張，比例為15%。

李家超如超過725張提名 比例將超過2017年林鄭

今次選舉只有李家超一人能入閘參選，目前1,400多名選委中，李家超稱已爭取到700多張提名票，但未有說明是否超過750票，即當選門檻。李家超今早到位於中環的展城館報名，如提名票超過725張，比例即超過2017年林鄭月的比例。與歷屆選舉不同的是，參選人需取得五大界別各至少15票提名。

有建制中人直言，無論提交725票還是751票，對選舉結果都無影響，因為今次只有一人參選，但應該考慮公眾觀感，選委理應向參選人「開價」，要求承諾推行某些政策、審視政綱後給予提名，但李家超現在已經變得「眾望所歸」。