慶幸叫停強檢？林鄭回應上海亂象：抗疫須考慮實況　記住國家關愛

近日上海疫情嚴重，當地政府採取嚴厲的封城措施，據報卻出現行政混亂，包括物資配給錯亂、居民就醫困難等。特首林鄭月娥今日（13日）於例行抗疫記者會，被問到眼見上海的情況，有否慶幸上月叫停本港的全民強制檢測。她作答時毫不「對嘴」，表示香港和上海都是國家一部分，今波疫情能體現國家對香港的關愛。



有否慶幸叫停？林鄭：省市奔走馳援爆疫地區

林鄭月娥上月公布暫緩全民強制檢測，當時她引述內地專家意見指，香港社區組織不如內地緊密，因此動員時困難遠高於內地。有鑒於近日上海爆疫，當地政府封城強檢而引伸一連串問題，記者問及上海社區組織緊密尚且有混亂，香港如推行「禁足」或「封城」安排，會否有類似現象、特首有否慶幸當初暫緩禁足強檢。

林鄭回應時指，香港抗疫須考慮實際情況，但無論香港還是上海抗疫：「大家睇到去馳援一個地方，我哋係中華人民共和國不可分離嘅一部份，上海當然亦都係國家一部份，只要係中華人民共和國任何一個地點、城市發生呢啲大型公共衞生危機，各個省市喺中央領導之下，都會奔走去嗰個地方支援。」

隨後林鄭引述連串例子，表示今次疫情很清楚見到國家對香港的關愛，例如今日可宣布交還單位予居住環境惡劣人士，都是因為中央馳援興建方艙設施，提供備用空間：「所以呢個係值得大家記住，疫情期間發生嘅事。」林鄭作答的內容，與記者原先所問幾乎完全沒有關係。