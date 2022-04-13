林鄭料放寬防疫措施確診個案勢增　預告較高風險活動參加者須快測

第五波新冠疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（13日）於抗疫記者會表示，明日將聯同食衛局公布4月21日放寬社交距離措施的安排。她回顧兩年來的抗疫歷程，形容放寬社交距離措施，是一個艱難決定，因需考慮香港現況及衡量各方意見。

她指，4月21日放寬防疫措施後，預料本港整體陽性個案有所增加，市民需繼續做好個人衞生防疫措施，並呼籲未打針或已到期打第二、三及四針的市民盡快打針。林鄭又預告，放寬措施後，將求參加較高風險活動的市民，在出席活動前先做快測。



▼3月21日 政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼



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林鄭月娥表示，目前Omicron變種病毒仍具一定傳播力，在放寬措施後，無可避免社會的人流會增加，整體陽性個案預料將隨之增加，坦言「其實每一個讓香港變回正常的工作都有風險。」

她提醒市民要做好個人衞生防疫措施，呼籲未打針或已到期打第二、三及四針市民應盡快打針。她強調，市民接種疫苗，在放寬社交距離措施後即使受感染，亦不會出現重症，從而減少香港醫療系統的壓力。

林鄭月娥坦言，「其實每一個讓香港變回正常的工作都有風險」。

19.5萬3至11歲小童未打首針 林鄭︰政府難以法律手段或不打針就不能上學的方法來「谷針」

截至昨晚為止，3至11歲兒童一針的接種率僅62.9%，即19.5萬名3至11歲兒童未打首針，林鄭形容非常不理想。她說，大量數據顯示，打針後受感染的兒童，與無打針的重症及死亡比例約有8倍差距，加上不少教授亦多次強調兒童必須打針。現時本港有大量接種設施、醫護人員及疫苗供應，再次呼籲家長應安排未打針的子女打針。

她說，4月19日復課後感染風險大增，更須爭取機會為兒童打針。她坦言，政府難以採取法律手段或不打針就不能上學的方法來「谷針」 。她表示，政府必定會做更多教育宣傳及推廣，推動家長為子女安排接種疫苗。

▼2020年，疫情下的中學文憑試▼



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特定群組每日快測 高風險活動參加者須快測

林鄭又回顧兩年來的抗疫歷程，形容放寬社交距離措施是一個艱難的決定，因需要考慮政府抗疫團體成員的意見，反覆討論，同時需衡量公眾利益、社會發展及民生民情，並做出相關決定，坦言「不能滿足每個界別及每個持份者的訴求。」她指，每個決定都要付諸實行，實行時要嚴格管控及做好配套工作。

她續說，放寬防疫措施後，將要求特定群組每日進行快測，包括4月22日應考的文憑試考生，及4月19日起分階段復課師生。她又預告，放寬措施後，亦將會要求參加較高風險活動的市民先做快測，詳情將於明日公布。

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