李家超晤議員　梁君彥冀多聽意見　葉劉倡聘內地科技專才任顧問

特首選舉唯一參選人李家超今日（17日）與立法會議員舉行視像交流會，他重申其三大施政理念，包括「以結果為目標」、全面提升香港競爭力，希望整個社會共同努力，不分「你和我」，而是「我和我們」。

立法會主席梁君彥首先發言，希望李家超主動接觸社會各階層，虛心聆聽意見，做到「三個務必」，包括務必與議員多交流、揉合各方意見並制訂符合香港整體利益的政策，以及團結社會。經民聯副主席林健鋒發言時稱呼李家超為「候任行政長官」，稱經民聯全力支持李家超參選。



梁君彥表示，「大海航行靠舵手」，香港幾經波折才重返航道，新一任特首必須虛心聆聽意見，爭取市民支持，處理積存已久的社會矛盾，支持工商界加快融入國家發展大局。他表示，立法會會與新一任特首共同努力，為市民帶來更大幸福感。

財委會主席陳健波指，政府在政策制定過程，要讓立法會議員高度參與，增加透明度。社福界狄志遠關注社會復和、民主政制發展，又指現時行政立法關係不理想，兩者銜接點少，欠缺互動。

民建聯主席李慧琼呼籲李家超關心地區施政。新民黨葉劉淑儀指，一定要用人唯才，起用真正愛國者，又建議尋找科技專才出任創科局長，甚至在內地聘請科技專才手擔任顧問。