特首選舉｜李家超選委交流會　地區人土冀加強與政府合作

特首參選人李家超今日（16日）繼續與選委會面，各區分區委員會、地區撲滅罪行委員會及防火委員會選委，向李家超提出地區管治以至香港發展的意見。



建議提升民政專員地位 改變「大市場小政府」思維

不少選委關注政府與地區的合作關係，要求加強合作機制、提升各委員會的職能，建立恆常的社區服務隊，將地區社團納入基層治理架構，又建議提升民政專員地位，讓專員做好督促、協調的工作，建立政府與地區合作的文化。

亦有選委關注政府行政效率，認為改變「大市場小政府」思維，加強政府的政策主導角色，減省行政程序，提出公務員團隊要建立KPI指標，減少部門各自為政的情況。又希望政府加強地區管理，特別是環境、衛生、交通方面。

此外，不少選委提出香港發展的意見，提出希望北部都會區能加快發展之餘，在交通、就業方面可令市民受惠。亦希望加強大灣區協同發展，例如香港國際機場與深圳有快速交通連接，並盡快實行通關。

提出長者生活、公屋輪候問題 建議提升回收率

選委亦反映不少民生問題，例如長者退休生活困難、醫療系統壓力大、政府資助安老院舍宿位不足、公屋輪候時間長等，並提出多項建議，包括協助長者在大灣區養老、增撥資源給地區康健中心、加快重建老舊屋邨，成立樓宇管理局協助及監督私樓保養等。

亦有選委關注特定行業難題，希望撥出土地建立環保園，以處理大型可回收廢料，提升回收率及減輕堆填區壓力。

李家超：委員意見反映希望有「有靈魂的」安居樂業

李家超回應指，各委員提出的意見，反映希望有「一個有靈魂的」安居樂業。他指通關工作要盡快土，但並不容易，因要與內地相關部門研究通關條件。他又表示會認真思考如何有系統地聯繫及組織地區工作，欣喜與地區人士有共識，但認完要完成任何目標都不能低估困難。