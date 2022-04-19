版權條例修訂｜豁免不劃界線交法庭定奪　邱騰華：毋須加國安元素

被網民稱為「網絡23條」的《版權條例》修訂重啟，政府建議新增「公平處理」豁免條文，涵蓋以戲仿、諷刺、營造滑稽及評論時事等為目的的網絡活動。立法會工商事務委員會今日（19日）討論有關修訂，民建聯議員黃俊碩問到當局會否舉例說明獲豁免的情況。知識產權署署長黃福來表示，不會就豁免元素下定義，版權擁有人和使用者均認為此做法較理想。



經民聯立法會議員林健鋒問及，當局會否加入與《港區國安法》相關的修訂，商務及經濟發展局局長邱騰華指，看不到有需要加入國安元素。



邱騰華：會平衡版權擁有人和使用者

體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛表示，香港的版權條例落後鄰近地區10年，業界「等到頸都長」，但擔心草案豁免範圍過闊，不能有效打擊未獲授權的轉播和非法串流裝置等。邱騰華稱，明白2014年修例失敗，令業界感到失望及沮喪，修例無法令到每一個人都滿意，版權擁有人和使用者有時會出現對立，政府會從中取得平衡，希望今次修例取得議會支持，盡快完成審議。

黃俊碩指，政府上次提出修例時，很多年輕人擔心會扼殺二次創作的自由，縱使今次修訂提出豁免戲仿、滑稽及評論時事等網絡活動，但修例並沒訂明明確界線，問到當局會否提供實際例子。

黃福來說，這議題在上次修例時經過廣泛討論，版權擁有人和使用者均認為不定義豁免項目較為理想，法庭可以考慮使用版權作品的目的、性質、潛在市場價值以及使用了作品多少部分等因素，作出公平評估。當局提出的修訂參考了外國做法，看不到外國在豁免方面出現不清晰的地方。

政府於2014年提出版權條例修訂，失敗告終。（資料圖片）

《版權條例》暫毋須納國安內容

林健鋒同意盡快修訂《版權條例》，修訂以2014年草案為藍本，但近年網絡生態有不少變化，例如網上直播興起，關注當局會否審視相關法例和字眼。他指，邱騰華曾表明不排除因應《港區國安法》，在《版權條例》上加插細節，關注修例會否加入《國安法》元素。

邱騰華指，修例以2014年草案為藍本，是由於當年法案委員會已同意有關草案，該草案凝聚足夠共識，但強調修例不會停留在2014年的情況。他提到《國安法》實施後，政府已審視現有法例，例如已修訂電影檢查制度，如有任何違反《國安法》行為，會按《國安法》處理，目前毋須在《版權條例》中加入與《國安法》相關的內容。