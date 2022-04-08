版權條例修訂｜商經局完成諮詢上半年提交草案　續豁免戲仿諷刺

被坊間稱稱為「網絡廿三條」的《版權條例》修訂重啟，當局去年11月起就更新香港版權制度及加強在數碼環境中的版權保護展開三個月公眾諮詢。商務及經濟發展局表示，政府已完成檢視諮詢意見，目標是在今年上半年向立法會提交有關修訂條例草案。

根據立法會文件，當局的說法與去年公開交代的無異，建議新增公平處理豁免，涵蓋模仿目的為戲仿、諷刺、營造滑稽，以及評論時事等網絡活動。對於有版權擁有人認為市面上售賣非法串流裝置，如機頂盒的問題嚴重，應嚴厲打擊。不過當局認為大部份海外司法管轄區均沒有相關條文，加上現時法律已足以處理，政府認為不適宜在《版權條例》中引入打擊非法串流裝置的特定條文。



當局在立法會文件中表示，諮詢中大部份回應者認同本港有迫切需要更新版權制度，亦整體上支持以《草案》作為修訂《版權條例》的基礎。

就版權豁免方面，有版權使用者及個別機構建議政府新增豁免以涵蓋認真模仿版權作品或「二次創作」等行為。當局指豁免在一般適當情況下，已涵蓋眾多以戲仿、諷刺、營造滑稽、模仿、評論時事或引用為目的的常見互聯網活動。

當局又強調，為教學目的建議修訂和新增的版權豁免，是因應新增的傳播權利及應對數碼環境中學習模式的改變而作出的建議，旨在讓教育界在授課，特別是在遙距學習方面，傳播版權作品時有更大彈性。

《2014年版權修訂條例》推出後引起社會反對，最後在當時泛民立法會議員拉布3個月，最終在建制派離場下通過休會待續議案，在應屆立法會否再處理。（資料圖片）

在非法串流裝置方面，當局指《版權條例》已載有多項處理網上侵犯版權活動的條文，可用於打擊非法串流裝置；加上在普通法司法管轄區中，至今只有新加坡及馬來西亞制定了有關特定條文，但該等法定條文的成效仍有待觀察。因此，當局認為不適宜在《版權條例》中引入打擊非法串流裝置的特定條文。

另外，當局指很多版權擁有人均支持引入專為版權而制定的司法封鎖網站機制。當局回應指由於不同持份者對相關議題有不同意見，而現時《高等法院條例》已可讓版權擁有人就網上侵犯版權行為申請強制令；加上社會上對封鎖網站強制令可能產生的影響有不少辯論和爭 議，當局認為沒有需要特別就侵犯版權行為引入特定的司法封鎖網站機制。

當局強調，會小心研究不同持份者的意見，考慮就個別條文作出適當的澄清或調整，亦會藉此機會適當地對《版權條例》的一些條文作技術性修改，例如修訂部份由《2020年版權（修訂）條例》引入或修訂關於閱讀殘障人士的條文。

▼2021年11月24日，商經局再推版權修訂條例諮詢▼

