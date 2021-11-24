版權條例以「常識」豁免諷刺　二次創作歌手晴天林：我或將成先例

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（24日），就香港版權制度的更新展開公眾諮詢舉行記者會。政府會以2014年的條例草案為基礎，有關立法建議涵蓋5個範疇，邱提到，更令條文空間開放不少，當中不加入例子，是不想令有關條文有限制，形容是「常識」。



可是，有網絡歌手對有關條例感到隱憂。以二次創作歌曲打享名堂的網絡歌手晴天林説，版權條例說明可以豁免部份用家，但由於沒有提出相關「紅線」，擔心港府用條例「搬龍門」一些諷刺政府的作品會被檢控，「你雖然話可以做乜嘢啫，但係冇話唔可以做啲乜，加上冇先例，可能將來立嗰個先例就係我本人，我成為咗先例。」



他慨嘆，本港創作諷刺作品的歌手、作家近年少之又少，條例實施之後，他亦會擔心觸犯法例，減少創作。「本身已經要擔心觸犯另一條法例，而家又多一個法例，咁樣規範咗好多嘅創作靈感。」



網絡歌手晴天林對版權條例修訂感到隱憂，他説，有關條例沿用2014年版本，當中完全沒有更新，可惜本港近年的政治氣候變動，令市民對言論會否受到限制或社會的信任已經減少，現時有關條例雖然列明對諷刺、模仿及時事評論等會獲得豁免，但尺度為何，難以估計，「而家已經人心惶惶，你雖然話可以做乜嘢啫，但係冇話唔可以做啲乜，加上無先例，可能將來立嗰個先例就係我本人，我成為咗先例。」

他又擔心，條例一旦實施，隨時能夠「搬龍門」一些諷刺政府的歌曲立即會成為當中的犧牲品，「可能將來有首歌是諷刺林鄭月娥，可能會用一些方式控告創作人，明明可能係滑稽模仿，都不能豁免。」

憂創作人或公司會因受壓而提控

知識產權署署長黃福來指，港府不會繞過版權擁有者提控侵權人，晴天林對此不表認同，擔心原作者或有關公司會受到某方壓力無奈控告模仿者。

他又說，當年不少網絡作家、網絡歌手等等希期望有一個公平使用原則，但現時政府仍然沒有為有關豁免作出考慮，感到無奈，加上現時社會氣氛有變，不少網絡作家、歌手已經轉型，網絡上的二次文化逐漸消失，版權條例修訂後，相信有關作品所餘無幾，「與社會文化有關嘅創作，而家已經冇乜邊幾個人寫，我都因為擔心創作已經減少，條例生效我會多咗嘢要考慮，將來我都可能會減少創作，但係仍然堅持想創作。」

他慨嘆，香港80年代起，因為電影、歌曲創作等以諷刺文化、嬉笑怒罵方式聞名於多個華人地方，條例生效後，會削弱香港這種文化發展，「以後可能好難再見到呢一個諷刺文化，少咗一種輕鬆。」