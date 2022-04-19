通關︱唐英年倡海外抵港准居家隔離　胡定旭：航班熔斷邏輯何在？

特首選舉唯一候選人李家超今午（19日）與港區人大代表、政協委員舉行網上交流會。全國政協常委唐英年祝賀李家超獲資審會確認為候選人，希望他能順利當選，他特別提到由外國抵港的檢疫隔離安排，強調自己不反對現時規定的7天隔離期，但建議准許住所有獨立廁所和空間較大的人士選擇居家隔離，條件是佩戴手環。

唐英年重提自己在兩會期間的提案，認為本港機場應實施「一地兩檢」，讓香港可以開拓更多內地航線，提升香港作為國際航空樞紐的地位。



選委倡檢討航班熔斷 胡定旭質疑無邏輯

唐英年提到，個人同意檢疫7天的安排，始終要平衡外防輸入內防擴散的目標，但提出新建議：「所以如果一啲條件許可，譬如屋企有獨立洗手間，有條件畀佢家居作7天隔離，一樣接受7天核酸檢測、配戴手環，可以畀佢選擇喺家居隔離，或者酒店隔離，或者甚至政府隔離設施。」

另一政協常委、華昇診斷中心董事長胡定旭表示，要做到與內地通關，李家超需要和現屆政府合作，不要等到新一屆政府上任才做全民檢測。此外，他認為現時航班熔斷機制影響香港對外交往，不明白當中邏輯何在：「我好多國外朋友覺得好大問題，譬如一班飛機有3個感染者，我哋就熔斷佢7日，個邏輯我真係諗唔到係乜嘢。」認為需要兼顧民生經濟。他期望李家超的政綱在房屋政策有所突破，讓年輕人在10至15年內，能以合理價格置業。

黃友嘉。(資料圖片)

胡定旭關注青年置業 黃友嘉倡發展郊野邊陲

港區人大代表黃友嘉同樣提到，香港須檢討航班熔斷機制，並建議研究劃定一些安老院舍，讓不適宜打針的長者入住，實施閉環管理，換取市民更大的活動空間。他認為，香港不能長期是中央的「包袱」，為國家貢獻其中一個重要方式就是發展經濟，正如國家主席習近平所說「安全是發展的前提，發展是安全的保障」。他認為，開發郊野公園邊陲地是未來增加土地供應的重要方式。

李家超在結尾總體回應指，感謝各位的寶貴意見，未來5年也會繼續聆聽。他特別提到，通關方面只要競選工作完畢，就會開展和內地溝通的工作，希望制度上盡量對接，而這個需要有一些耐性。