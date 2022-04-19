華員會致函李家超：須提高公僕向心力　保障免受語言暴力

香港政府華員會致函特首選舉唯一參選人李家超，指經歷過社會運動及疫情，有需要凝聚公務員的歸屬感，香港需要一支忠誠廉潔、專業高效、具視野及士氣的公務員團隊。華員會認為團隊的向心力、承擔感及執行力對施政成效有直接影響，建議制定公務員政策，令團隊可以與時俱進、滿足「一國兩制」所需。

華員會要求政府承擔起僱主基本責任，保障公務員少受及免受語言暴力傷害，可以有尊嚴及有效地執行職務，並推動社會向「語言暴力說不」。



華員會：李家超須釐清理念爭取最大團結

華員會指，有必要培養公務員對國家的認同感，以及增強他們對「一國兩制」的認識，具備一國胸懷及國際視野，才能應對複雜的政經社及國際環境所帶來的挑戰，協助實踐「以結果為目標」的施政方針。華員會指，就此，公務員事務規例及培訓規定，均須適當修訂，令公務員透過多渠道參與國情及世情的學習。

華員會表示，支持李家超「同為香港開新篇」的競選口號，要求李進一步釐清治港理念，以爭取社會上最大團結，並提出幾點建議，包括從嚴從實穩控疫情，做好頂層統籌組織預案，以備疫情反覆及新一波來襲，創造令社會持續復常及盡快通關的條件。其他建議包括，促進香港融入「大灣區」，制定短中期具體措施加快房屋供應，借鑑「中國速度」簡化建屋流程。

民建聯交流會：逾80選委參與表達施政期望

民建聯今日（19日）也舉辦線上交流會，逾80名選委表達對新政府的施政期望，選委界議員張國鈞表示，過去兩年的天災人禍曝露了香港舊有不足，期待新政府汲取經驗，破除施政制肘。該黨議員葛珮帆則認為，與內地通關及對外聯繫是新政府最大的挑戰，希望政府預備好應對第六波疫情。

選委界議員林琳建議，新政府加強政治問責，包括為問責官員及公務員團隊制訂嚴格的「關鍵績效指標」，加強與立法會各政團溝通。另一選委界議員陳仲尼議員關注，香港作為國際金融中心，要用好現有優勢，更要善用「十四五」規劃及大灣區戰略發展機遇。