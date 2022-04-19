李小加指香港危機達臨界點　冀李家超釋強烈信號：香港要大發展

特首選舉唯一候選人李家超今日（19日）與港區人大代表、政協委員舉行網上交流會，其中港交所前行政總裁、全國政協委員李小加表示，香港面對過去幾年多場危機，國際金融中心地位面對前所未有挑戰，形容已經到達「臨界點」。



李小加：要給世界「快速的信號」 香港穩定了

李小加指，過去3年香港經歷3次「完美風暴」，包括2019年修例風波、2020年新冠疫情、今年地緣政治引發的戰爭和有可能出現的經濟和金融危機。他指，在這三次金融風暴眼中，香港沒有一次能逃離風眼，「香港的國際金融中心地位，面對前所未有的巨大挑戰，我個人認為，危機已經到了臨界點」。

他認為，現時沒有一個立竿見影的解決方案，但希望李家超如順利當選，要給世界一個快速、強烈的信號，向世界展示香港已經穩定了，以及香港即將要進入「大發展」的時候。

李小加又指，一般人認為的國際金融中心是「股票中心」，但股票中心從來不是金融中心，真正的國際金融中心必須同時包括債券市場、貨幣市場、黃金市場、大眾商品市場、數據市場、虛擬資產市場，香港未來必須在這6個市場都做齊工作，加上股票市場，才能真正成為國際金融中心。

施榮懷（右）提到社會復和的問題。（直播截圖）

陳馮促盡快立23條 施榮懷倡助出獄青年

全國政協常委陳馮富珍祝願李家超高票當選，指香港過去一段時間由亂轉治，近來第五波疫情亦得到改善，但不能調以輕心，希望新一屆政府在經濟發展、福利、醫療、青少年發展等方面都有所作為，需要一個有擔當的特首及管治團隊。

陳馮富珍要求新一屆政府堅持愛國者治港原則，盡快落實《基本法》第23條立法，並且鞏固香港在國際金融、航運貿易等方面的優勢，積極融入國家雙循環。她又寄語李家超吸納社會各界人才、對國家忠誠熱愛及高度負責任，團結社會各界力量。

此外，早前確診感染新冠病毒的全國政協委員施榮懷提到，本港與內地對「陰性」的CT值要求至今仍未對接，如果要與內地通關，這是未來不可忽視的因素。他又特別指，社會復和的重要性，2019年「黑暴」期間一些青年如犯法入獄，服刑完畢後如有心悔改，應當協助他們改過自新。