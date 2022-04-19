李家超主席團顧問團達148人　李嘉誠、曾鈺成、唐英年等在列

特首選舉候選人李家超獲建制派群星拱照，挾786張提名票入閘。團隊向媒體發布主席團及顧問團的全名單，其中顧問團有58人、主席團有90人，合共多達148人。名單網羅政商界名人，包括長和系資深顧問李嘉誠、恒地創辦人李兆基、九龍倉前主席吳光正、銀河娛樂集團主席呂志和等。

政界方面，全國政協常委唐英年、陳馮富珍、林建岳、胡定旭、立法會前主席曾鈺成，以及李家超上三任的保安局局長黎棟國、李少光、葉劉淑儀，都在名單之中。



此外，名單之上亦包括多名大學校長，包括港大校長張翔、中大校長段崇智、理大校長滕錦光等。各大建制派政黨領袖都在名單中，包括民建聯主席李慧琼、工聯會會長吳秋北、經民聯主席盧偉國、自由黨主席張宇人等。

以下為主席團發顧問團全名單（以姓氏筆劃排列）：

主席團

王力平、王少華（女）、王䓪鳴（女）、王惠貞（女）、史立德、任詠華（女）、成龍（陳港生）、朱葉玉如（女）、lan Grenville Cross（江樂士）、何柱國、何超瓊（女）、余國春、吳良好、吳秋北、吳換炎、李山、李中、李小加、李家傑、李國棟、李慧琼（女）、李澤鉅、李應生、汪明荃（女）、沈南鵬、邱達昌、邵善波、林建岳、林曉輝、林龍安、姚志勝、施榮懷、查毅超、段崇智、胡定旭、唐英年、孫煜、容永祺、徐莉（女）、涂輝龍、陳南祿、陳振彬、陳曼琪（女）、陳智思、陳德霖、陳聰聰（女）、馬逢國、高永文、高敬德、屠海鳴、張翔、張宇人、張志剛、張國鈞、梁志祥、梁志堅、梁毓偉、梁錦松、凌友詩（女）、凌俊傑、Allen Zeman（盛智文）、許榮茂、麥美娟（女）、黃國、黃玉山、黄錦良、曾智明、湯家驊、葉劉淑儀（女）、廖長江、管浩鳴、蔡毅、蔡加讚、蔡冠深、鄧清河、鄭李錦芬（女）、鄭翔玲（女）、劉業強、滕錦光、黎棟國、盧偉國、盧煜明、盧瑞安、霍震寰、繆建民、蘇長榮、蘇清棟、譚錦球、釋寬運、龔俊龍

顧問團

包陪慶(女)、任志剛、伍淑清(女)、何世柱、吳光正、吳康民、吳清輝、呂志和、李少光、李兆基、李宗德、李祖澤、李國章、李國寶、李焯芬、李業廣、李嘉誠、林貝聿嘉(女)、林淑儀(女)、林廣兆、林樹哲、施子清、查史美倫(女)、洪祖杭、胡應湘、胡鴻烈、Ronald Joseph Arculli (夏佳理)、徐立之、Henry Litton (烈顯倫)、袁武、郭炳聯、郭鶴年、陳東、陳永棋、陳啟宗、陳清泉、陳馮富珍(女)、陳經緯、張學明、梁定邦、梁智鴻、黃志祥、曾鈺成、曾德成、馮國經、楊釗、楊孫西、Michael Kadoorie (米高·嘉道理)、鄭家純、鄭慕智、鄭耀棠、劉漢銓、盧文端、鄺保羅、戴德豐、羅範椒芬(女)、羅康瑞、譚惠珠(女)