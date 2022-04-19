企業家陳有慶辭世　曾任港區人代　與子陳智思同獲頒大紫荊

亞洲金融集團（0662）今日（19日）公布，公司主席兼執行董事陳有慶昨日（4月18日）辭世，其次子、現任行政會議召集人陳智思接任主席一職。

陳有慶是已故泰國華僑企業家陳弼臣的長子，曾任港區全國人大代表，於2017年特首選舉曾為林鄭月娥捐款助選。他和兒子陳智思，都曾獲林鄭月娥頒發大紫荊勳章。



上屆特首選舉曾向林鄭捐款

亞洲金融集團董事局表示，謹此向陳博士（陳有慶）致意，感謝其對公司之寶貴貢獻，並向其的家人致以最深切的慰問。董事會亦已任命陳智思為公司新主席，自2022年4月20日起生效，其將同時擔任公司總裁。

陳有慶於1932年在廣東潮陽出生，少時在香港讀書，曾經返回泰國在父親的企業任職，戰後在香港拓展投資金融及保險等業務。陳有慶於1955加入香港汕頭商業銀行，該行於1965年改名為香港商業銀行，同年盤谷銀行成為香港商業銀行股東之一。在1967年陳有慶成為該行總經理，在1985年出任該行董事長及董事總經理。

陳有慶亦有涉足保險業，於1959年8月與父親陳弼臣等創辦亞洲保險，在1972年於香港四會交易所掛牌。在1990年香港商業銀行及亞洲保險合併組成亞洲金融，並在香港上市。至2006年亞洲金融以45.8億元，出售亞洲商業銀行。

陳有慶曾擔任香港中華總商會會長，並有涉足政界，於1988年至2008年間擔任港區全國人大代表。

2017年特首選舉，陳有慶的兒子陳智思擔任林鄭月娥的競選辦主任，而陳有慶和陳智思兩父子共向林鄭捐款10萬元。

陳有慶的兒子陳智思，是現任行政會議召集人。（資料圖片）

父子同獲頒大紫荊

2018年，陳有慶獲林鄭月娥頒發大紫荊勳章。嘉許語提到：「陳先生為商界翹楚及慈善家，在保險業成就超卓，並大力為保險業扶掖後輩，對香港保險業的發展，建樹尤深。陳先生孜孜為善，在他的領導下，其集團致力參與公益事務，並投資慈善創投基金，為香港的社會組織和社會企業在財政和其他方面提供支援。陳先生竭誠促進海外僑胞之間的凝聚力和推廣中華文化，不遺餘力，亦致力在社區層面敦睦鄉誼。陳先生熱心服務社會，貢獻殊偉，現頒授大紫荊勳章。」

至於其子陳智思，亦於2020年獲頒大紫荊勳章，表揚其擔任公職期間的貢獻。

據公司於2020年年報內顯示，指出當時88歲的陳有慶，服務公司逾60年。