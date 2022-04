李家超參選｜陳智思管浩鳴提名　何君堯回應支持者呼籲加入班底

前政務司司長李家超今日(9日)正式宣布參選特首後,下午起陸續有多名選委到李家超位於中環廣場的競選辦公室遞交提名。競選辦主任譚耀宗稱,選委反應熱烈,但首日收到的提名未及三分一目標。

遞交提名的立法會議員何君堯認為,李在警隊及問責團隊中有豐富經驗,不質疑其能力。對於支持者呼籲其加入政府班底,何君堯回應稱「不是想就OK,但主觀、主體上有心理準備。」行政會議召集人陳智思認為李熟悉政府運作,當選後可以跟金融界溝通,聆聽不同專才的意見;立法會議員林健鋒,說李家超任職警隊時,已常與商界溝通。



出任李家超競選辦主任的全國人大常委譚耀宗表示,暫未統計今日收集到的提名票。(羅君豪攝)

今午約3時半起,不同界別的選委陸續到中環廣場提交提名李家超參選特首的表格,包括立法會議員張宇人、盧偉國及謝偉俊等。

出任李家超競選辦主任的全國人大常委譚耀宗表示,暫未統計今日收集到的提名票,被問及是否已過三分一目標,他笑言「第一日點會過三分一」。譚又形容選委反應熱烈,「有啲自己攞上嚟,大家都表示支持,覺得李生係合適人選,好高興佢出嚟參選,有啲都同佢影相」。

他又指,現時競選班子正進行不同工作,例如政綱起草、宣傳及行政工程等。宣傳方面將與選委聯絡。至於會否安排李家超「落區」接觸市民,譚則指要視乎疫情,不希望抵觸到現時防疫措施規定。

何君堯認為李家超在紀律部隊多年,而在問責團隊中亦有十年,經驗十分豐富。(羅君豪攝)

支持者籲加入政府 何君堯:不是想就得、有心理準備

何君堯提交提名表格後接受在場記者訪問,他回答問題前,向在場舉收音咪的記者稱:「未見過咁多女士喺我面前跪低,講笑咋」。

何君堯其後指,認為現時情況很清晰,「大家一條心、聚精會神,喺困難時期脫離疫情陰霾。」他又指,李家超在紀律部隊多年,而在問責團隊中亦有十年時間,經驗十分豐富,「未來可以合適地解決香港結構性問題,需要有紀律、效率高人選帶領香港」。被問到中央會否為李拉票,何君堯稱「唔需要人哋出聲,唔需要人哋提,見到好多選委都係主動行出嚟支持,可以話係『英雄所見略同』」。

何君堯的社交網站上,有不少支持者留言,稱讓其加入政府,甚至擔任律政司司長。記者就此問何君堯「很多人建議你加入李家超的班子,你會否考慮?」

何君堯回應稱:「不是建議,這個是一定要有這樣的能力、承擔,有很多方面的條件。不是你想就一定ok。當然主觀、主體有心理準備。我覺得香港有這麼多挑戰,任何有機會為香港服務,都一定好事。不是容易,能夠可以作出一個,像李生那樣行出來,有這樣的膊頭、承擔,的確是一個難能可貴的機會。」

陳智思:李家超願意聽意見

陳智思則指,「絕對覺得(李家超)係合適人選」,並認為李在政府工作長時間,在問責班子亦擔任過不同崗位。至於李被指經濟及民生上經驗不足,陳相信他會有團隊及官員班子協調,當選後會有不同金融專才給予意見。陳智思強調,接觸過李後認為他願意聽人意見,「有能力在複雜議題上作平衡」。

立法會議員管浩鳴今午同樣提名李家超參與特首選舉,他指過往因陳同佳而與李家超共事,認為他有能力,「有人覺得佢外表上好嚴肅,但其實有另一面,係一個好人」。他又表示,接觸到十多名選委亦對李印象良好,認為他要取得三分一選委提名「無問題」。

+ 2

林健鋒:李家超任職警隊時 已常與商界溝通

立法會議員林健鋒認為,李家超對國家忠誠,所認識的李亦是十分正直,「細心聆聽各方面意見,管理執行強」。林健鋒又表示,李過往在處理社會事件及疫情上表現非常好,「最重要係抵受到壓力」。被問到李與商界聯繫不強,林健鋒指李在警隊時已和商界有良好溝通,強調當時李不只破案,亦會問及商界運作及有否需協助。而李擁有很強凝聚力,相信可招攬到人才。

飲食界選委盛智文今午同樣遞交提名,他指認識李很多年,認為他在需要強硬時可強硬(can be hard when it needs to be hard),同時亦有柔和的心(soft heart)。他又強調,沒有一個特首可熟悉全部範疇,相信李家超可組織到團隊協助。

立法會議員黃元山擔任李家超競選班底,他指現時競選班正積極聯絡選委聆聽意見,而團隊內有不同專業範疇人士,就各自專業分工,目前起草政綱工作正在聆聽意見及歸納階段。