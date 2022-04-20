外交官楊萬明接任港澳辦副主任 過往長期派駐拉丁美洲
撰文：林嘉成
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國務院繼上月任命熟悉「反恐國安」的王靈桂出任港澳辦副主任，最新再委任多一名副主任，由原中國駐巴西大使楊萬明出任，相信兩人是填補上月離職的原副主任宋哲及鄧中華。58歲的楊萬明長期在外交部從事拉丁美洲事務，上月初才卸任中國駐巴西大使。
楊萬明及王靈桂相較前任，明顯沒有港澳工作背景。楊即使出身外交部，但未曾派駐歐美等西方國家，反而長期在拉丁美洲工作。
前任宋哲、鄧中華出身外交部 曾派駐歐澳
楊萬明曾任外交部拉丁美洲和加勒比司司長、駐智利及阿根廷大使，2018年底出任駐巴西大使，成為副部級幹部。港澳辦副主任宋哲、鄧中華上月離任，當時國務院只任命了原中國社會科學院副院長王靈桂出任副主任，外界關注其研究國安、情報、恐怖主義及「一帶一路」的背景，明顯有別於港澳辦官員大多出身自經濟、外交或法律背景。
退任宋哲曾任外交部駐港公署特派員，過往長期派駐英國及歐洲，出任過駐歐盟使團團長。鄧中華亦是外交部出身，長期參與港澳工作。
連同楊萬明，港澳辦現時有6名副主任，包括分管日常工作的張曉明、兼任副主任的香港中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯辦主任傅自應，以及黃柳權和王靈桂。
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