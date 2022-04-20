李家超晤體演文出選委　汪明荃促全面開放場地解業界燃眉之急

行政長官選舉參選人李家超今午（20日）與體育、演藝、文化及出版界選委視像會議，指體演文出代表香港活力的一面，同時是香港的精神和靈魂，若失去了這幾個方面，城市就只剩下軀殼。李家超以交響樂團比喻，指如若他順利當選，願意擔任樂團的指揮，聚集不同專長的人一展所長，共冶一爐，為香港再奏一首輝煌的交響樂，同建一個新篇章。



貝鈞奇呼籲好好運用即將落成的啟德體育城。（土木工程拓展署）

貝鈞奇：舉辦更多國際比賽 成為國際體育之都

港協暨奧委會副會長貝鈞奇說，香港運動員十年磨一劍，在東京奧運的出色成績是「開花結果」，期望能調撥更多資源，加強推動體育專業化及產業化，擴展本地及海外市場，好好運用即將落成的啟德體育城，打造香港成國際體育之都，多舉辦國際體育盛事。專欄作家屈穎妍亦指出去年東奧，因有免費電視台直播而成功帶動全民關注體育運動的氣氛，建議港台撥出頻道作體育文化播放平台，「學界體育運動會、音樂會的水準都好高，如果這些比賽都能夠在香港電台上播放，收視率一定會好過播啲龜，學生亦會更積極做好這件事。」

表演場地只開一半 主辦者入不敷支

電影製作人黃百鳴指，香港曾創造不少深入民心的經典影視作品，不過政府卻一直冷漠對待戲院業界，戲院在疫情期間多次長時間停業，不過未有得到足夠支援，另一方面卻以54億元出手救助海洋公園，做法厚此薄彼。他盼望新一屆政府重新重視戲院業，「有戲院就有觀眾，有觀眾就有好電影，有好電影就能令演藝界再放異彩。」八和會館主席汪明荃謂，表演場館雖然在明天重開，但只容許一半觀眾入場，不少主辦者因為入不敷支而取消演出，「抵諗、頂硬上肯演出」的從業員亦會被要求減薪，全面開放表演場地是解決他們燃眉之急的方法。

盼文化、體育及旅遊局局長由「內行人」擔任

香港出版總會會長李家駒表示，出版界面對互聯網和閱讀風氣減弱所影響，正面對前所未有的挑戰，他倡議在本周六的世界閱讀日定為全民閱讀日，培養下一代的價值觀和家國情懷。對於未來「文化、體育及旅遊局」的局長人選要求，李家駒期望是由熟悉各文化界別、做實事、有幹勁、有文化承擔和國家情懷的人士擔任，以確實幫助各業界。香港話劇團桂冠導演毛俊輝亦同意由「內行人」擔任執行者的角色，在政策、資源及理念三方面給予足夠支持，才可發揮建立文化局的啟迪作用。