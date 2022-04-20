李家超遭YouTube封鎖頻道　批美制裁無理：更堅信我自己所做係啱

特首選舉唯一候選人李家超，被Google旗下YouTube終止競選頻道，李家超競選辦主任譚耀宗確認，收到Google通知指他們違反出口及制裁政策。李家超今午（20日）見記者，批評美國所謂制裁是無理、霸凌行為，強調「任何國家官員都應該竭盡所能維護自己國家的安全」。他指有關制裁是刻意施壓，想令他有所猶豫，「但佢哋嘅無理行為，只會令我更加堅信我做緊嘅嘢係啱，所以我唔會理會制裁，嗤之以鼻。」

對於未能再用YouTube，李家超表示失望，但不影響選舉工程，仍有其他渠道講解施政理念，會全力以赴用不同方法讓大家認識他。



李家超主席團顧問團達148人 李嘉誠、曾鈺成、唐英年等在列

上任後懲罰Google？李家超：香港是依法處事

被問到上任後會否懲罰執行美國制裁的公司，包括Google，李家超回應指，任何媒體基於他被制裁而採取行動，他表示失望，強調香港是依法處事，做任何事情按法律處理。

李家超競辦昨日公布了主席團及顧問團名單，共148人，他指全是德高望重、有成就、有能力人士，對他來說是很大鼓舞，令他參選更有信心，亦反映團結社會力量。他又說，社交距離措施明日逐步放寬，他已向團隊表達，在撰寫政綱之同時，亦安排他落區與市民接觸，又祝願DSE考生順利。