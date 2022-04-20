特首選舉︱李家超YouTube頻道被封　譚耀宗證因美國制裁：無道理

特首選舉唯一候選人李家超，因反修例運動及《港區國安法》前年開始遭美國以損害香港自治為由實施制裁。他在YouTube開設的個人競選頻道今日（19日）突然遭終止，記者今早嘗試瀏覽該頻道時，顯示出「這個帳戶因違反 Google 的《服務條款》而遭到終止」。



擁有YouTube的美國科網巨頭Google回應傳媒查詢指，Google是遵守相關的美國制裁法律，並根據其服務條款執行相關政策。譚耀宗確認，收到Google通知停止李家超競選辦帳戶，指他們違反出口及制裁政策，對此表示遺憾，批評做法毫無道理，但強調競選宣傳不受影響：「佢係阻止唔到我哋將選舉嘅訊息，候選人嘅訊息向社會大眾傳送，我哋會繼續選舉工程、繼續努力。」



記者嘗試瀏覽李家超頻道時，顯示出「這個帳戶因違反 Google 的《服務條款》而遭到終止」。（網站截圖）

由競選宣言、到選委交流均有YouTube直播

李家超本月9日以網上記者會形式發表競選宣言，已經透過這個YouTube頻道進行直播，有直播的還包括Facebook競選專頁，李家超競選辦不時會貼出選舉廣告及更新競選活動，過去近兩星期多場與選委交流的見面會，亦有在這兩個渠道進行直播。Google回應傳媒查詢，未具體交代原因細節，僅表示封鎖行動是經過審視、確保符合政策規定。

譚耀宗透露是今早收到通知被停止帳戶，覺得很遺憾且毫無道理，「佢畀我哋嘅理由，就話我哋違反咗出口制裁嘅政策，而且係無法還原，即係話無得改變。」

+ 1

Facebook曾表明禁止涉及支付服務

李家超目前的Facebook競選專頁暫時未見影響，在美國前年公布制裁後，Facebook香港發言人曾回應《香港01》查詢，指其服務營運必須受美國法例約束，指任何Facebook帳戶一旦被美國政府列入其國民及被阻禁者名單進行管控，Facebook有法律責任對這些帳戶採取行動，並表明林鄭等官員的個人帳戶「將被禁止使用任何存在支付行為的服務」。

不過時至今日，林鄭的個人專頁仍持續有更新及發帖。