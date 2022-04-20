新思維談李家超競選三不足：與公眾無接觸　或成「最脫節」特首

特首選舉唯一候選人李家超近日馬不停蹄會見選委爭取支持，新思維今日（20日）約見傳媒，講述對今屆特首選舉的觀察，指出李家超選舉工程三大不足：欠缺溝通誠意、欠缺全盤計劃、欠缺實質內容。

關於第一點，新思維主席、立法會議員狄志遠特別指出，觀乎李家超過去十多天選舉工程，會見的對象只限「上層建築」，聲音單一，與大眾市民及公民社會完全脫節。他預期如果此情況不改善，李家超可能成為歷任特首之中與公眾距離最遠的一位，將來施政會十分困難，「乜嘢蜜月期都無」，希望李家超把握餘下時間與市民大眾接觸。



李家超「只聽不回」 與公民社會至今零接觸

狄志遠指，是次選舉氣氛相當「靜」，即使他作為選委，與李家超及其團隊互動的機會也很有限，這亦是他直接邀約媒體反映意見的原因之一。他談起個人和其他選委與李家超線上會面的經歷：「事前一晚我和新思維其他人很認真地討論發言內容，如何引導他（李家超）回應。當日我排第2位發言，談到政制等問題，當時發言後一直等一直等，他都沒有回應過。如果他不打算直接回應，其實叫我們『寫紙仔』就夠了，這種交流方式是令人失望的。」他又質疑，李家超的社交專頁連清晰的電郵地址都沒有，不知道如何向其表達意見。

總括來說，狄志遠對李家超的競選工作有三項批評：其一是缺乏與大眾溝通誠意，例如李家超至今會見的團體，主要都是選委、商界精英，暫時未見他與基層團體和公民組織見面：「雖然今屆選舉大眾市民無份投票，但這次選舉絕對不是1,400多人（選委）的事情，而應該是全港市民都關注的事，要面向群眾。」

狄志遠（右）認為，如果不多接觸基層市民和公民社會，日後施政會非常困難。（羅君豪攝）

選委票再多「都只是數字」：市民對特首選舉不聞不問

新思維副主席黃俊瑯補充，他們一直嘗試聯繫公民社會，收集不同的意見，包括安老、環保、教育、地方行政與政制、青年等範疇，但發現與李家超團隊接觸、互動的機會很少，感覺其競選工作有少許脫節：「特首選舉本應是香港最受關注的政治事件，但現在的情況似乎是市民對此已經不聞不問。」雖然一般市民沒有票，但他都期望李家超團隊可切實回應市民訴求。

狄志遠擔心，如果李家超選舉工作繼續與市民大眾脫節，未來施政開局會相當不利：「市民都不覺得和自己有關，政府的認受性低，施政會很困難，正如為何過去兩年疫情，政府防疫總是焦頭爛額，因為政府沒有認受性，社會不肯配合。」

他坦言，現行選舉制度下大家對投票結果已心知肚明，可能在李家超團隊眼中民意已非首要考慮，但希望提醒對方，在選委身上得票再多，只是一個數字：「多落幾次區，多爭取幾個市民支持，比你拜會幾個選委更重要。」李家超曾表示，社交距離措施放寬後有更多空間落區，狄志遠期望對方把握最後兩個半星期，多些與市民和公民社會接觸。

全盤治港計劃、實質政策欠奉：團隊猶如白紙

其二，狄志遠質疑李家超競選工作似乎缺乏全盤計劃。他指可能由於李家超選舉工作太過急就章，每日行程似乎都是「今日諗，聽日就做」，會見的人士、雙方說話的內容都十分單一，目前未見其全盤的治港計劃，也看不到政綱：「看一個人的施政理念，最重要的是看他如何演繹社會問題，但現在完全沒有。他說的『結果為目標』，具體如何操作呢？」

其三，狄志遠指至今未看到李家超政綱，難以理解有何具體內容、有何突破思維，擔心稍後出台的政綱也是草草了事：「說得最多的通關、政府架構重組、23條立法，但之後就沒了。」

狄志遠透露，近日曾聯絡替李家超撰寫政綱的立法會議員、競選辦副主任黃元山，讚揚對方也很願意聽意見，不過似乎團隊都是「白紙一張」，沒有什麼具體回應，未有清晰而完整的想法，他認為團隊未來需要加把勁。

湯家驊（左）曾形容，民主思路和新思維的關係是「拍緊拖」。（資料圖片）

曾與民主思路「拍拖」：現時是朋友關係

被問到現時民主派對特首選舉普遍冷淡，有沒有聯繫他們聽取意見。狄志遠指一向與非建制派有許多溝通，部分是私下聯繫，不過他坦言「大家對今次選舉有不同觀點角度」，不會勉強開什麼聯合大會。黃俊瑯補充，有和一些友好的非建制派區議員聯絡，會視乎對方的意願，考慮一同表達意見，或是收集意見後由新思維代為向李家超表達。

去年立法會選舉期間，民主思路召集人湯家驊曾公開表示和新思維「拍拖」，但如今湯家驊及其成員麥慶歡均已提名李家超。狄志遠回應指，現時新思維和民主思路是「朋友關係」，各自有獨立決定，做的事情不會諮詢對方，並會尊重對方取向。他笑指：「就算是兩夫妻都可以有各自立場吧。」