李家超參選｜譚惠珠：香港愈安全國家愈放心　狄志遠籲對青年寬容

政務司司長李家超昨日（6日）請辭，待中央批准後將參選特首，很大機會成為唯一入閘的候選人。基本法委員會副主任譚惠珠認為，李家超是最適當出任特首的人選，因為他作為政務司司長，在三司之中涉獵範圍最廣泛，也具備良好的組織能力和執行力。

新思維主席、社福界立法會議員狄志遠說，中央信任李家超毋庸置疑，相信李家超短期內最重要的工作是要經營民心、爭取民心，因為香港是「一國兩制」，不是「一國一制」。



譚惠珠：香港愈安全 國家愈放心

譚惠珠指出，政府施政需要有連貫性，由三名司長或行政會成員擔任下屆特首較為穩妥。而三司之中，李家超作為政務司司長，所涉獵的範圍最廣泛。她說，香港發展離不開國家對香港信心，當香港越安全，國家放在香港的「籌碼」越大，放心在香港發展。她相信中央會較快批准李家超的請辭。

狄志遠：若多於一人出選可加強認受性

狄志遠認為，若李家超參選特首須考慮到社會的接受程度、以及他的認受性等，李家超一直負責國安和紀律部隊事務，予人感覺是「武官」，形象硬朗，處事黑白分明，但作為特首要「有硬有軟」，需要多點促進和諧，與社會對話，對年輕人有寬容。

狄志遠指，他對李家超在福利政策的認知有「猶豫」，不過政府並非一人做事，選好班底非常重要，認為李家超需要找熟悉不同範疇且有能力的人士出任。他說，目前政府仍是「熱廚房」，不論誰人出任特首，籌組政府班子不容易，李家超能否找到適當人選靠他個人努力。

對於有分析指，李家超參選特首意味着治港方向着重國安，狄志遠相信中央了解到處理香港問題不能單靠國安，中央只是比較重視，但其他方面並非不重要。他認為，若特首選舉出現競爭，可加強特首認受度，在選舉期間亦可令市民了解候選人的質素和治港藍圖等，希望即使最終只得一人參選，參選人也要多面向社會。

財金較弱？林健鋒信有凝聚力 馬逢國：非單靠一人

行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒表示，香港存在很多深層次矛盾，第五波疫情更令香港「大出洋相」，認為李家超具管治能力和政治承擔，可團結各界，解決香港深層次問題。他讚揚李家超處事靈活、有膽識及勇於應對問題，亦熟悉多個範疇，了解商界運作，與各界「有傾有講」，相信他具凝聚力吸引適合人選組班。

港區人大代表、選委界議員馬逢國指，李家超長時間在政府系統工作，出任政務司司長令他對政府運作有全面掌握，加上他人緣較好，與各方能開心見誠溝通，相信他是出任特首的合適人選。他說，李家超在經濟及財金方面未必較弱，只是過往沒有機會發揮，政府各方面工作並非單靠一人，李家超可擔任領導者和推動者。