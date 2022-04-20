林鄭晤內地專家隊：疫情回穩不掉以輕心　繼續外防輸入

特首林鄭月娥今日（20日）與到港支援特區抗疫的中國疾病預防控制中心傳染病預防控制所所長闞飆，以及其率領的內地疫情防控專家會面，聽取他們連日來考察特區各方面應對疫情工作後的意見。她表示，雖然疫情回穩為學生復課創造了條件，但不會掉以輕心。



林鄭月娥與內地專家闞飆（左四）及其團隊會面，稱特區對疫情不會掉以輕心。（政府新聞處）

將有序回復正常活動 重振經濟動力

食物及衞生局局長陳肇始、衞生署署長林文健和醫院管理局行政總裁高拔陞等亦有出席會面。林鄭月娥表示，感謝闞飆率領內地專家團，自4月7日抵港後，兩星期來馬不停蹄地與特區相關政策局和部門、醫管局、大學等抗疫團隊成員會面，並實地考察「抗疫鏈」中不同場所，包括機場、污水檢測實驗室、社區檢測站、安老院舍和社區健康中心，以至人流較多的街市和商場等。

林鄭代表特區，感謝中央自第五波疫情以來先後派五批專家來港，因應香港實際情況和疫情發展，就流行病學、臨床救治和中醫等範疇提出中肯務實的意見，協助落實「三減、三重、一優先」的策略，即減少感染、重症及死亡；以及就重點人群、機構和區域採取更精準、有力及具針對性的措施；並把支援長者列為優先工作。

她指在中央全力支援、社會各界同心協力下，特區政府在「抗疫鏈」中不同環節大大提升了應對能力，這波疫情自3月初到達高峰後持續呈下降趨勢，為恢復面授課及放寬社交距離措施創造必要條件：「然而，特區政府絕不會掉以輕心，定當繼續貫徹落實『外防輸入、內防反彈』的策略，在妥為管控風險的前提下，推動社會早日完全走出『疫』境，有序回復正常活動，重振經濟動力。」