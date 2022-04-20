食肆明起恢復晚市　林鄭感謝兩年來配合：盼鬆綁後否極泰來

社交距離措施明起（21日）逐步放寬，食肆將由最多2人一枱放寬至4人，並容許恢復晚市堂食至晚上10時。特首林鄭月娥在社交專頁發帖，指明白飲食業在兩年多的抗疫過程中大受打擊，感謝業界一直配合，但同時提醒員工和顧客謹守衞生防護措施，遵從「安心出行」和「疫苗通行證」要求，如非飲食期間仍須配戴口罩。



林鄭表示，多年來與飲食業界交往，非常欣賞業界人士的拼搏精神及率直性格，希望隨著防疫限制放寬，業界可以否極泰來。而新措施下，員工須每三天於進入處所前進行一次快速抗原測試，林鄭感謝業界配合，指是為了大家做得安心、顧客食得放心。

食肆自1月7日起被禁晚市堂食逾三個月，餐飲聯業協會主席黃家和早前估計，第五波疫情令業界損失約150至170億元生意額。林鄭指，食肆營運者靈活應變、推陳出新，也樂見近年酒樓食肆應用科技提升服務質素，依舊擁有「美食天堂」的優勢。