食肆明起恢復晚市 林鄭感謝兩年來配合：盼鬆綁後否極泰來
撰文：伍靖華
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社交距離措施明起（21日）逐步放寬，食肆將由最多2人一枱放寬至4人，並容許恢復晚市堂食至晚上10時。特首林鄭月娥在社交專頁發帖，指明白飲食業在兩年多的抗疫過程中大受打擊，感謝業界一直配合，但同時提醒員工和顧客謹守衞生防護措施，遵從「安心出行」和「疫苗通行證」要求，如非飲食期間仍須配戴口罩。
林鄭表示，多年來與飲食業界交往，非常欣賞業界人士的拼搏精神及率直性格，希望隨著防疫限制放寬，業界可以否極泰來。而新措施下，員工須每三天於進入處所前進行一次快速抗原測試，林鄭感謝業界配合，指是為了大家做得安心、顧客食得放心。
食肆自1月7日起被禁晚市堂食逾三個月，餐飲聯業協會主席黃家和早前估計，第五波疫情令業界損失約150至170億元生意額。林鄭指，食肆營運者靈活應變、推陳出新，也樂見近年酒樓食肆應用科技提升服務質素，依舊擁有「美食天堂」的優勢。
一文看清放寬社交距離措施 4.21起有晚市堂食 戲院特設可飲食場飲食業界料首階段放寬幫助不太大 美容界稱有顧客無打針要求退款飲食業指員工每三日快測增經濟壓力 放寬晚市或回復疫前七成生意消費券｜飲食業首周生意升1/3 只達疫情前40% 寄望晚市恢復堂食限聚令｜食肆堂食時間將延至10時 黃家和料初期生意僅回復六成