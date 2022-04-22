立法會百日｜江玉歡：新特首應每周落區解怨氣　吳傑莊促強化解說

新選制下的立法會上任近四個月，甫開局便遇上本港最嚴重的一波新冠疫情，對新任議員可謂一大挑戰。《香港01》訪問了兩名選委界議會新丁——江玉歡和吳傑莊，談及上任議員後的體會。

江玉歡表示，疫情期間感受到社會怨氣，冀新任特首每周「微服出巡」，落區視察民情，又希望市民對立法會有信心，強調議員一直為市民發聲。吳傑莊則指，對於政府抗疫表現亦有「忟憎」時候，但自己會「換位思考」，提出可行建議，不會為拗而拗。

立法會百日系列之三



吳傑莊望政府多解釋施政原因

初嘗議會工作，吳傑莊說比想像中繁忙，但已逐漸「上手」，與過往在社會團體工作相比，政府官員非常願意接觸立法會議員。不過，政府應對第五波疫情表現飽受批評，他直言自己亦感到少許「忟憎」，例如多名議員早於2月初已聯署尋求中央協助抗疫，進行全民檢測，但政府當時沒採納，希望政府日後可多解釋不採納建議的原因。

不過他稱會換位思考，不會為拗而拗，「我講完唔使做，梗係容易講，我講每一樣嘢都會諗過係咪可行先會做。」他稱，議員批評政府並非為了令到政府難堪，「勞氣都係想政府做得更加好。」

同為新晉議員，江玉歡亦有聯署，並經常在社交網站評論政府抗疫措施。她稱，第五波疫情來得太快太急，相信政府也很忙亂，對於議員提出的多項建議，或來不及反應，但她作為議員也應繼續發聲和向政府獻計，「寫信無用，唯有接受多啲訪問，喺Facebook寫多啲嘢，希望喚醒政府關注。」

江玉歡：新特首應每周微服出巡

談及第五波疫情，江玉歡說，對種種現象感無力和痛心，尤其是她在明愛醫院外，看到確診長者披着鋁紙保暖的一幕。她又憶述，有一次從收音機聽到有聽眾的母親在亞博已有20多天沒有洗澡，覺得匪夷所思，她馬上打電話去電台取得聽眾的聯絡，希望提供協助。

江玉歡提到，疫情期間她每周也會落區，有次她到訪沙田瀝源邨檢測中心，看到大排長龍，隨即向正排隊的一名男士了解情況，豈料一表明身份，該名男士破口大罵：「你哋終於落嚟啦咩！」她認為，這正正顯示社會的怨氣，希望新任特首和政府班子「唔怕被人鬧」，每周也落區聆聽民意，「唔好叫晒啲人開路先喎，微服出巡咁落去喎！」她指目前政府與民眾有很大距離，市民對施政漠不關心，來屆政府必須收窄鴻溝。

本身是律師的江玉歡又指，近年市民似乎對法律失去了信心，她希望推動法律普及化，讓市民認識法律。對於近年出現移民潮，江玉歡相信市民對政府的信心和信任會慢慢建立，「立法會開咗咁多會，有冇為市民發聲? 有冇鬧政府？有㗎喎，希望市民大眾俾啲信心。」她認為若政府在政策醖釀初期，多與議員溝通，有助打破議會「橡皮圖章」的印象，「點解啲人話係橡皮圖章，因為嚟到立法會無得改，啲人咪覺得橡皮圖章！」

吳傑莊倡檢視人才政策 向年輕人解讀中央訊息

吳傑莊參選時自稱「貼地」、出身基層，他稱原本希望接觸基層和選委的工作因疫情亦大受影響，須改為網上舉行，期望疫情緩和後多接觸市民。在議會內，他希望透過改善人才政策，為年輕人創造更多發展機會，因此早前就此提出書面質詢，希望當局更積極跟進。

他指，目前本港優秀人才入境計劃，每年也有剩餘配額，認府政府審批太嚴，而且非常着重申請者的畢業院校是否名校，反觀美國審批傑出人才綠卡時會考慮多方面因素，包括是否有重大發明及受關注的傳媒訪問等，政策具彈性，促請當局檢視本港優才計劃。

身兼全國政協委員的吳傑莊希望，運用立法會議員身份向年輕人解讀中央訊息：「好多時香港覺得係新聞嘅嘢，中央文件一早已經寫咗出嚟，譬如立法國安法其實一早就知、寫咗出嚟，但大家無留意、唔識睇。」他又舉例指，內地反壟斷的政策一早在中央文件已提及，但字眼用上「不正當市場競爭行為」，相信若年輕人能夠及早解讀中央訊息，有助他們把握機遇。

他稱過往只有政協委員身份，予人感覺較「離地」，「市民都唔知你做乜」，因此日後希望用更貼地的語言，解釋中央文件，亦會向中央反映香港情況。