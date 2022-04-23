01消息｜李家超擬重設「中央政策組」料改名　重視內地政策對接

特首唯一候選人李家超近日減少拉票活動，集中精力撰寫政綱，料下周中會正式公布。李家超早前表示，希望現屆政府完成架構重組方案，消息透露，李家超有意重設遭林鄭月娥取消的中央政策組，強化政策研究、民情把脈等戰略功能。



消息指，李家超有意重設中央政策組及新聞統籌專員。（資料圖片/張浩維攝）

回歸前已有中央政策組 林鄭上任後改組

中央政策組早於1989年成立，負責民情評估、政策研究、應對傳媒等，歷任特首對中策組定位各有喜好，例如曾蔭權年代強重視心戰室功能，負責制定傳媒策略、重大決策；梁振英2012年上任，由邵善波出任中策組首席顧問，不止負責政治工作，更肩負人事選拔。

不過，林鄭月娥在2017年上任後，將中策組改為「政策創新與統籌辦事處」，負責政策研究、創新和跨部門協調工作，高薪招聘年輕人加入，但多年來成效欠佳，2019年反修例風波一役，就被批評不掌握民情輿論。

消息指，李家超有意在新一屆政府重設類似中央政策組的組織，名稱或有變，料有政策研究或統籌等字眼。該組織與中央政策組功能相似，擔當政府心戰室角色，強化幕僚系統，助特首及官員把握輿論民情。

新聞統籌專員、特首辦特別助理擬重設

消息又指，李家超銳意加強與內地對接聯繫，將重新招攬人才出任特首辦高級特別助理。過往出任此職的是《文匯報》出身的陳建平，早在董建華年代已獲重用，他長期與內地政界打交道，與時任港澳辦主任魯平有私交，被視為是港府與內地交往的「盲公竹」。他是特首辦「四朝元老」，2018年5月突然離任，政府失去一名「內交」老手。消息指，未來香港需積極融入國家發展大局，更緊密地與內地交流，讓政策更好地與內地對接，因此有需要尋覓人才補上。

李家超亦計劃重設新聞統籌專員，制定新聞公關策略、擔任特首發言人，此職位自林鄭上任後一直懸空，但未必會在政綱詳細提及。消息指，競選團隊仍在反覆討論，政綱不斷增刪，料下周一（25日）作最後定稿。

此外，李家超傳有意設立政務司副司長和財政司副司長，並增設副局長和政治助理，擴大問責團隊。