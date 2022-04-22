李家超遭制裁︱恐無銀行准開戶　捐贈只收現金？譚耀宗：總有辦法

唯一特首候選人李家超因名列美國制裁名單，前日（20日）遭Google旗下YouTube關閉競選頻道，Facebook同樣表明禁用任何涉及支付功能的服務。「制裁令」還影響銀行服務，有資深銀行界人士指，不論外資或中資，只要銀行本身有美元交易就會受波及，相信全港銀行無一例外，據了解，所有被制裁者「依家連習以為常嘅嘢（銀行服務）都做唔到，因為銀行都係選擇小心為上。」



李家超前年成為美國首批制裁對象，相信對銀行服務受影響並不陌生。至於如何處理選舉捐贈及開支，其競選辦主任、全國人大常委譚耀宗接受《香港01》查詢時強調「總有辦法」，而且處理渠道很多，保證「一定係合法、合規、可行，按住本地選舉有關規定去籌募（競選經費），大家唔洗擔心。」據了解，有商界人士希望向李家超捐款，獲告知可透過現金捐贈。



有熟悉選舉的人士指，不能使用銀行服務對競選影響不大，「係煩，但唔係做唔到」，舉例可直接接受捐贈服務及物資，毋須在錢銀上往來；至於市民的小額捐款相信只能以現金方式，一切只須有單有據、清楚申報即可符合選舉法規。



銀行界人士：受制裁者連日常服務都用唔到

前年年中，時任保安局局長李家超被指損害香港自治，遭美國財政部列為首批11名制裁的香港及內地官員之一。同列名單的特首林鄭月娥其後透露自己沒有銀行戶口、須以現金出糧；時任警務處處長鄧炳強則提早清還了匯豐銀行的物業按揭貸款。有資深銀行界人士指，美國的制裁令列明禁止為受制裁者處理「重大交易」，雖然金管局指引表明日常服務可以維持：「不過據我所知，銀行都係好小心，呢啲人已經連習以為常嘅嘢都做唔到。」

他指，即使中資銀行，都選擇從緊配合「制裁令」，相信本港銀行無一例外，包括較小型的集友及大新銀行，因為沒有銀行不牽涉美元交易，最普遍就如買賣同業美債，而一旦涉及美元便必須在美國結算。為了避免受波及，相信沒有銀行會鋌而走險。

記者嘗試瀏覽李家超頻道時，顯示出「這個帳戶因違反 Google 的《服務條款》而遭到終止」。（網站截圖）

捐贈或盡量以抵付形式 大眾捐款唯有收現金

根據《選舉開支最高限額（行政長官選舉）規例》，候選人選舉開支最高限額為1,760萬元，是香港所有選舉中單一候選人之最。《選舉指引》就開支與捐贈部分並無規定收付渠道，只列明申報要求及記存準確帳目，任何價值1,000元以上的選舉捐贈，候選人須向捐贈者發出收據，寫明捐贈者名稱、地址及該項捐贈詳情。每項500元或以上的支出，申報時則須附上發票及收據。

有熟悉選舉人士相信，沒銀行戶口處理捐贈及開支，並不影響競選工程。捐贈不限於現金，正如選舉指引列明，捐贈包括以抵付形式提供的服務及物資，他舉例選舉用車及印有競選口號的口罩，「捐贈者直接畀錢（供應商）就得，根本唔洗經手，清楚記低咩人捐、捐乜嘢、價值幾多錢，有單有據就得。」至於來自市民的小額捐贈就可能要現金處理，「只要清楚記帳，譬如陳大文100蚊，係手續繁雜啲啫，但唔會處理唔到，再用嚟畀下的士錢、飯盒錢。」

去年初被美國「加單」納入制裁之列的譚耀宗，拒絕透露競選辦處理選舉經費的具體途徑，解釋指不想為美國的所謂「制裁」宣傳，但強調處理途徑很多。

以他人戶口收捐贈恐違約 銀行隨時封戶口

至於可否借用競選辦成員或其他戶口處理經費及存放捐款，有金融界人士則指，任何人開立戶口時均須向銀行聲明目的，當初若非指明作收取選舉經費之用，就會違反與銀行訂立的合約：「唔係刑事犯罪，但銀行有權隨時終止戶口服務。」情況就如早前宣布參選的冼國林以私人戶口接受眾籌，做法被指違規。

美國制裁因李家超YouTube頻道被封，建制陣營再重提在香港引入《反外國制裁法》。其實，《反制裁法》去年中一度提上全國人大常委會議程，醞釀納入基本法附件，但最終決定暫緩。該金融界人士表明反對，他說美國在宣布制裁後的半年檢討中，高調表明香港沒有機構違反「制裁令」，姿態是「高高舉起，輕輕放低，本來無一物，就無謂再去牽動美國神經。」